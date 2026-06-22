Enzo Avitabile ha incantato Napoli con il suo memorabile concerto “multitutto”, tenutosi il 21 giugno 2026 in Piazza Mercato. L'evento, parte integrante del progetto “World Summit” ideato e diretto dall'artista stesso in occasione della Festa della Musica, ha offerto uno spettacolo vibrante e significativo. Descritto come multietnico, multiespressivo e multigenerazionale, il concerto ha posto Napoli e la sua lingua nel cuore musicale e nei testi, celebrando l'identità partenopea con un respiro globale.

L'apertura della serata è stata affidata ai Bottari, storici collaboratori di Avitabile, fresco di laurea all’Università L’Orientale in “Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea”.

Sul palco si sono succeduti artisti di calibro internazionale come Angélique Kidjo, Rokia Traoré, Ntò, Sayf e 'O Zulù, creando un autentico “suono di comunità”. Il culmine emotivo è stato raggiunto con i bis di “Amm''a Amm''a” e “Aizamm' na mana”. Promosso dal Comune di Napoli e presenziato dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessora al Turismo Teresa Armato, il concerto ha rappresentato un potente messaggio in favore dell’inclusività, della pace e del dialogo intergenerazionale.

Durante l'esibizione, Avitabile ha condiviso la sua visione: “Cerco la 'musicalizzazione dei territori', da Londra a Copenaghen ad Agadir, ma anche a San Giovanni a Teduccio e qui a Piazza Mercato. E fino a quando sarà possibile, non metterò mai un biglietto di ingresso: le persone che mi vogliono bene non sono né miei fans, né clienti, né tifosi.

Sono persone che amano Enzo Avitabile e la sua musica”. L'artista ha inoltre rivolto un accorato appello ai potenti del mondo: “Se continuano a muoversi così fanno schifo – ha affermato – perché fare la guerra, impoverire i territori, impoverire l'uomo di ogni giorno crea una condizione pessima. La guerra non è solo quella con le armi – che già fa schifo e senza dimenticare genocidi e Palestina – ma è anche quella che si fa all'uomo di tutti i giorni”. Un momento di forte impegno civile che ha arricchito il racconto emotivo della serata.

Il World Summit: un ponte tra culture e valorizzazione urbana

Il concerto si inserisce nel più ampio progetto “World Summit”, un’iniziativa pensata per unire le musiche del mondo, promuovere diverse culture e favorire un dialogo autentico.

Questo percorso si innesta in un programma di valorizzazione e rigenerazione di Piazza Mercato e dell’area di Porta Capuana, promosso dall’amministrazione comunale di Napoli e sostenuto dall’Assessorato al Turismo. Il format, ideato da Avitabile, mira a consolidare il ruolo di Napoli come città di accoglienza e pluralità culturale, attraverso un “dialogo autentico tra le musiche del mondo e i mondi della musica”.

La scelta di Piazza Mercato come sede dell'evento non è casuale, ma simbolica. Questo spazio urbano, ricco di storia, ritrova grazie a manifestazioni come il World Summit una nuova centralità nella vita culturale cittadina, affermandosi come palcoscenico di inclusione e di riappropriazione sociale da parte della comunità.

Enzo Avitabile: radici napoletane e orizzonti globali

La serata in Piazza Mercato rappresenta un momento significativo nella carriera di Enzo Avitabile, artista riconosciuto per la sua straordinaria capacità di fondere la world music con le profonde radici napoletane. Le sue collaborazioni prestigiose a livello internazionale e le sue frequenti presenze ai principali festival globali testimoniano la sua statura artistica. La decisione di offrire il concerto senza biglietto d'ingresso rafforza la sua visione della musica come bene comune, accessibile e diffuso, specialmente nei territori più periferici e nelle piazze storiche di Napoli.

L’evento ha dimostrato come una piazza cittadina possa trasformarsi in un luogo dove le contraddizioni vengono silenziate e dove si afferma una forte coesione collettiva.

Grazie a un artista come Avitabile, che costruisce ponti tra generazioni, culture e linguaggi musicali, il legame con la sua terra d’origine rimane saldo. Questa è una testimonianza concreta di come l'arte e la musica possano diventare strumenti potenti di coesione sociale e di memoria civile.