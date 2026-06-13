L'edizione 2026 di Firenze Rocks ha preso il via alla Visarno Arena di Firenze, accogliendo oltre quindicimila spettatori per una serata inaugurale all'insegna dell'entusiasmo e della grande partecipazione. Il festival, giunto alla sua ottava edizione, ha visto il debutto sul palco di Salmo, accompagnato dalla sua band, Le Carie. Il rapper ha offerto uno show dinamico, unendo sapientemente rap, rock ed elettronica, e ha infiammato il pubblico con brani di grande successo come ‘Stai zitto’, ‘Neurologia’, ‘Papparapa’, ‘Cartine corte’ e ‘Criminale’, generando cori potenti e momenti di pura energia.

Salmo e Lenny Kravitz infiammano la Visarno Arena

Dopo l'intensa performance di Salmo, la serata è proseguita con l'attesissimo concerto di Lenny Kravitz. L'icona del rock ha scelto proprio Firenze per l'unica tappa italiana del suo tour estivo 2026, rendendo l'evento ancora più esclusivo. Kravitz ha saputo catturare l'attenzione del pubblico ripercorrendo i momenti più significativi della sua lunga carriera, proponendo una carrellata di successi intramontabili quali ‘Always On The Run’, ‘Believe’, ‘It Ain’t Over 'Til It’s Over’, ‘Again’ e ‘Are You Gonna Go My Way’. Il gran finale è stato affidato a una coinvolgente versione corale di ‘Let Love Rule’, che ha trasformato l'arena in un unico, grande coro.

Programma e servizi: un'esperienza completa a Firenze Rocks

Il cartellone di Firenze Rocks 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili con altre stelle della musica internazionale. Dopo l'emozionante serata inaugurale, il festival proseguirà con l'esibizione di Robbie Williams e culminerà con il gran finale affidato ai leggendari The Cure. Oltre alla musica, l'evento si distingue per un'offerta di servizi pensata per il pubblico: un'ampia Area Village di oltre seimila metri quadrati, un innovativo sistema cashless per tutte le transazioni di food & beverage e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, con iniziative dedicate. Per garantire un'esperienza ancora più accessibile e coinvolgente, sono state predisposte diverse agevolazioni, tra cui ingressi ridotti ai musei cittadini, un trasporto pubblico potenziato e specifici servizi di accoglienza sul territorio, a conferma dell'attenzione del festival verso i suoi partecipanti.