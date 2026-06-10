Dal 12 al 14 giugno 2026, Firenze si conferma capitale della musica rock con la nuova edizione di Firenze Rocks. L'evento, ospitato come di consueto presso la Visarno Arena, all'interno del suggestivo parco delle Cascine, promette tre giorni di grandi concerti. Il festival si distingue per presentare le uniche date italiane di artisti di fama mondiale come Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure, rendendolo un appuntamento imperdibile nel panorama dei live estivi.

L'apertura del festival, prevista per venerdì 12 giugno, vedrà una ricca line-up.

Sul palco si alterneranno Burning Blood, Sotto La Cupola, The Sophs, Anna Calvi e Salmo, che si esibirà a Firenze in una delle rare tappe del suo tour con la band Le Carie. La serata culminerà con l'atteso concerto di Lenny Kravitz, che proprio da Firenze darà il via al suo tour estivo 2026, sottolineando il legame del festival con i grandi nomi della scena internazionale.

La giornata di sabato 13 giugno sarà interamente dedicata a Robbie Williams, per il suo unico show italiano. L'artista britannico sarà preceduto dalle esibizioni di Ejent, Mystery Jets e KT Tunstall. Questa combinazione di generi e collaborazioni arricchisce l'evento, favorendo un interessante confronto tra realtà emergenti e artisti affermati del rock e del pop mondiale.

Il gran finale, domenica 14 giugno, sarà un tributo alle sonorità alternative e indie rock. La scena vedrà alternarsi Just Mustard, The Twilight Sad e Mogwai, prima dell'attesissimo ritorno dei The Cure. La band, che torna a Firenze Rocks dopo la sua prima partecipazione nel 2019, chiuderà il festival, confermando il carattere internazionale e l'elevata capacità attrattiva della manifestazione.

La Visarno Arena: cuore pulsante di Firenze Rocks

La Visarno Arena, situata nel cuore del parco delle Cascine di Firenze, si è affermata negli anni come uno dei principali spazi all'aperto per i grandi eventi musicali in Italia. Firenze Rocks, nato nel 2017, ha contribuito in modo significativo a consolidare l'immagine culturale e musicale della città.

L'arena è in grado di accogliere decine di migliaia di spettatori per ogni serata, offrendo un'esperienza unica che combina ampi spazi verdi, ottima accessibilità e una consolidata tradizione di ospitalità verso artisti e pubblico internazionale.

Nel corso delle sue edizioni, il festival ha visto esibirsi sul proprio palco nomi leggendari come Guns N’ Roses, Ed Sheeran, Metallica, Foo Fighters e Green Day. La manifestazione ha sempre dato risalto non solo agli headliner ma anche a progetti musicali emergenti e realtà artistiche innovative. L'edizione del 2026 rafforza ulteriormente questa vocazione, unendo grandi nomi a giovani talenti e mantenendo una dimensione internazionale che porta evidenti benefici per il turismo e l'immagine culturale di Firenze.

Firenze Rocks: un festival di risonanza globale

Firenze Rocks è universalmente riconosciuto come uno dei principali festival rock italiani, vantando una tradizione ormai consolidata di presenze da record e una costante attenzione agli sviluppi della scena musicale globale. Dal suo debutto nel 2017, ha saputo rinnovare di anno in anno il proprio programma, ospitando, oltre ai grandi nomi, performance speciali e anteprime esclusive che hanno contribuito ad ampliare costantemente il pubblico del festival.

La scelta strategica di presentare in esclusiva italiana artisti del calibro di Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure evidenzia l'importanza di Firenze Rocks all'interno del circuito europeo dei festival open air.

La manifestazione attira ogni anno migliaia di spettatori da tutta Europa, fornendo un significativo sostegno al settore turistico locale e valorizzando lo spazio urbano del parco delle Cascine, che per tre giorni si trasforma in un vero e proprio polo internazionale della musica live.