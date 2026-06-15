Un’estate tra musica sinfonica e patrimonio storico. Il Teatro Regio di Torino presenta “Rosso Beethoven”, la stagione estiva ospitata dal 30 giugno al 22 luglio nella suggestiva cornice della corte d’onore di Palazzo Reale. Un programma articolato in otto concerti, costruito attorno a quattro temi simbolici — Ribellione, Tensione, Audacia e Luce — che guidano l’ascolto e la narrazione musicale.

Beethoven tra sinfonie, arte e nuove generazioni sul podio

L’iniziativa intreccia musica e patrimonio culturale grazie alla formula “Emozione Reale”, che consente al pubblico, prima dei concerti, di visitare l’appartamento della regina Elena, passeggiare nel Giardino Ducale e concludere l’esperienza con un aperitivo alla Caffetteria Reale.

Un percorso pensato per trasformare il concerto in un’esperienza immersiva tra arte, storia e musica.

Protagonista della stagione è l’Orchestra del Teatro Regio, impegnata in un programma che parte dal classicismo beethoveniano ma si apre anche a un pubblico più ampio, accostando le grandi sinfonie a pagine meno frequentate del repertorio.

Sul podio si alternerà una nuova generazione di direttori d’orchestra: Agata Zając, Aram Khacheh, Alessandro Palumbo e Liubov Nosova, a rappresentare una pluralità di approcci interpretativi e stilistici.

"Il Regio non si ferma - dice il sovrintendente Mathieu Jouvin - Beethoven era un uomo che credeva nella libertà e nell’umanità ed è molto attuale".

Sulla stessa linea anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che sottolinea la continuità del progetto: "Ripetiamo un’esperienza di grande successo in uno spazio straordinario con un’offerta culturale a 360 gradi che fa riscoprire anche il palazzo - aggiunge il sindaco Stefano Lo Russo - e si inserisce in un calendario estivo di altissimo livello".

In caso di maltempo, il teatro ha già previsto alcune date di recupero per i concerti inseriti nei percorsi Ribellione, Tensione e Luce, a garanzia della continuità della programmazione anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli.