L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i nomi dei prossimi Oscar alla carriera, che saranno consegnati il 15 novembre a Hollywood durante l'annuale cerimonia dei Governors Awards. I prestigiosi riconoscimenti onorari andranno a tre protagonisti del cinema e dell'animazione: l'attrice Glenn Close, il regista Ridley Scott e l'animatore Floyd Norman.

Glenn Close: un Oscar atteso

Dopo otto candidature senza vittoria, Glenn Close riceverà finalmente la sua statuetta. La sua carriera include ruoli indimenticabili in film come "The World According to Garp" (1983), "Fatal Attraction" (1987) e "Hillbilly Elegy" (2020).

L'Academy ha elogiato la sua "impareggiabile gamma emotiva" nel dar vita a personaggi complessi. Close ha già vinto tre Emmy, tre Tony, tre Grammy e tre Golden Globe.

Riconoscimenti a Ridley Scott e Floyd Norman

Il regista britannico Ridley Scott, 88 anni, sarà anch'egli premiato con un Oscar alla carriera. Nonostante quattro candidature precedenti, tra cui per "Thelma & Louise" e "Black Hawk Down", Scott non aveva mai vinto. La sua filmografia vanta capolavori come "Alien", "Blade Runner" e "Gladiator". L'Academy lo ha definito un "vero visionario" con un'eredità decennale di impatto incommensurabile sul cinema e la cultura globale.

Floyd Norman, il primo animatore afroamericano dei Walt Disney Animation Studios, riceverà l'Oscar onorario per una carriera di 65 anni, iniziata nel 1956.

Norman ha contribuito a classici come "Sleeping Beauty", "Mary Poppins", "The Jungle Book" e "Robin Hood", e a produzioni più recenti quali "Mulan", "Toy Story 2" e "Monsters, Inc.". L'Academy lo ha riconosciuto come un "animatore leggendario" che ha abbattuto barriere e ispirato generazioni.

Il Premio Irving G. Thalberg a Vachon e Koffler

Le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler saranno insignite dell'Irving G. Thalberg Memorial Award. Questo premio speciale riconosce produttori creativi la cui opera riflette una qualità costantemente elevata nella produzione cinematografica.

L'Academy: storia e missione

Fondata nel 1927, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è un'organizzazione professionale con oltre 10.000 membri. Nota per gli annuali Premi Oscar, l'Academy si dedica anche alla conservazione della storia del cinema e al sostegno di educazione e ricerca nel settore audiovisivo.