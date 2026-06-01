Il 1 giugno ricorre il centenario della nascita di Marilyn Monroe, una figura che resta centrale nella storia del cinema e della cultura popolare mondiale. Conosciuta per il suo carisma e i ruoli di spicco in numerosi film degli anni Cinquanta e Sessanta, Marilyn Monroe continua a esercitare un fascino e un'influenza duraturi su generazioni di spettatori e artisti. Nata Norma Jeane Mortenson Baker, la sua carriera di attrice, cantante e modella ha profondamente segnato il Novecento, consacrandola come icona senza tempo e simbolo del sogno e mito di Hollywood.

Monroe ha saputo incarnare l'immagine della donna, oscillando tra vulnerabilità e forza, lasciando un'impronta indelebile con pellicole quali "A qualcuno piace caldo", "Gli uomini preferiscono le bionde", "Quando la moglie è in vacanza" e "Niagara". La sua figura è rimasta cruciale non solo per il suo contributo al cinema, ma anche per la capacità di rappresentare le trasformazioni sociali e culturali di un'epoca. L'attrice affrontò difficoltà personali e una vita segnata da luci e ombre, elementi che contribuirono alla costruzione della sua leggenda.

Il mito di Marilyn Monroe: tra cinema e società

Marilyn Monroe conquistò Hollywood e il pubblico internazionale grazie al suo talento e al suo innegabile fascino.

Oltre alle sue doti artistiche, la sua immagine è stata oggetto di approfondite letture sociologiche e storiche: divenne emblema del sogno americano e della femminilità nel dopoguerra, e un simbolo di emancipazione e, al contempo, di fragilità. Nel suo percorso professionale, la diva collaborò con registi di primo piano come Billy Wilder e Howard Hawks, e con altri grandi nomi dell’epoca.

La sua scomparsa prematura, avvenuta a soli trentasei anni il 5 agosto 1962, ha ulteriormente alimentato il processo di mitizzazione del personaggio. Ancora oggi, Marilyn Monroe è protagonista di mostre, retrospettive cinematografiche e studi critici. La forza evocativa della sua immagine è costantemente testimoniata dal continuo interesse dei media e dalla sua presenza ininterrotta nell’immaginario collettivo, anche a un secolo dalla sua nascita.

Film iconici e l'eredità culturale

Nel corso della sua carriera, Marilyn Monroe recitò in alcune delle pellicole più celebri della storia del cinema. Le sue interpretazioni in "Gli uomini preferiscono le bionde" (diretto da Howard Hawks nel 1953) e "A qualcuno piace caldo" (di Billy Wilder, 1959) sono tuttora tra le più apprezzate dal pubblico e dalla critica. Tra gli altri titoli rilevanti si annoverano "Niagara" (1953), "Quando la moglie è in vacanza" (1955) e "Facciamo l’amore" (1960). Questi film non solo hanno segnato la sua carriera, ma hanno anche influenzato profondamente la cultura visiva del ventesimo secolo.

Icona della moda e della fotografia, il volto di Monroe fu immortalato da artisti del calibro di Andy Warhol.

Progetti espositivi e pubblicazioni a lei dedicate continuano a rinnovarne il mito, sottolineando la sua attualità nel dibattito artistico e sociologico contemporaneo. Diversi musei e istituzioni culturali in tutto il mondo promuovono eventi e iniziative in sua memoria, a conferma di un’eredità che trascende il cinema e che resiste imperitura nel tempo.