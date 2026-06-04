È scomparsa a Parigi, all'età di cinquantasei anni, Marjane Satrapi, l'acclamata artista, scrittrice e regista franco-iraniana. Nata a Rasht, in Iran, nel 1969, Satrapi si era trasferita in Francia a causa del clima repressivo instauratosi nel suo Paese dopo la rivoluzione islamica. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo culturale internazionale, anche per il forte legame che la sua opera ha costantemente mantenuto tra Oriente e Occidente.

Satrapi raggiunse la fama internazionale con il suo graphic novel autobiografico “Persepolis”, pubblicato nel 2000, che divenne rapidamente un best seller mondiale.

L’opera narrava la sua infanzia in Iran durante la rivoluzione islamica, affrontando con lucidità temi cruciali come la libertà e l'identità personale. “Persepolis” contribuì in modo significativo a focalizzare l'attenzione sulle condizioni delle donne e dei dissidenti nel Paese. In seguito al grande successo editoriale, Satrapi co-diresse l’adattamento cinematografico del suo romanzo, che fu premiato con il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007 e ottenne una candidatura all’Oscar come miglior film di animazione. Successivamente, ha diretto altri film di rilievo come “Pollo alle prugne” e "The Voices”, consolidando la sua posizione nel panorama artistico europeo.

L'eredità letteraria e cinematografica di Marjane Satrapi

Il lavoro di Marjane Satrapi ha sempre posseduto una forte valenza politica e sociale, manifestandosi sia nella letteratura a fumetti che nel cinema. “Persepolis”, con le sue tavole in bianco e nero e lo stile essenziale, si affermò come un punto di riferimento per la narrazione dell’emigrazione e della ricerca di identità culturale. Il romanzo fu tradotto in oltre trenta lingue e adottato in programmi scolastici e universitari in numerosi Paesi europei e nordamericani. L’adattamento cinematografico amplificò l'impatto dell’opera, portando sulla scena internazionale il dibattito sui diritti umani e sulla condizione delle donne iraniane.

Dopo il successo di “Persepolis”, Satrapi pubblicò altre opere grafiche significative, tra cui "Pollo alle prugne" e "Taglia e cuci". Parallelamente, continuò a dirigere film che esploravano tematiche complesse come le problematiche familiari, la memoria collettiva e la critica sociale. I suoi lavori furono esposti in numerose mostre, inclusa quella al Museo d’Arte Moderna di Parigi nel 2008, dedicata al graphic novel come forma d’arte autonoma.

Marjane Satrapi: una figura tra due mondi

Marjane Satrapi mantenne sempre stretti rapporti con le scene culturali sia francese che iraniana, diventando una portavoce di una generazione divisa tra esilio e appartenenza. Nelle sue interviste, Satrapi sottolineava che “la libertà di scegliere è la condizione più importante per vivere dignitosamente”, una frase che riassumeva il profondo senso politico della sua produzione artistica e del suo attivismo.

Nel corso della sua carriera, ricevette numerosi riconoscimenti tra l’Europa e gli Stati Uniti, inclusi prestigiosi premi letterari e cinematografici.

La scomparsa di Satrapi lascia un vuoto significativo nella scena culturale internazionale. La sua opera, incentrata su temi universali come la libertà, l'emancipazione e la denuncia sociale, continuerà a essere un punto di riferimento essenziale per artisti, scrittori e difensori dei diritti civili. La città di Parigi, che l’aveva accolta come rifugiata e che divenne il palcoscenico della sua affermazione artistica, piange oggi una delle sue protagoniste più rappresentative.