Dal 30 giugno al 4 luglio Pozzuoli sarà il palcoscenico della quinta edizione di GcDance Summer Audition, manifestazione organizzata da GcDanceEvents, l'agenzia fondata e diretta da Giuseppe Canale. L'iniziativa riunirà 120 danzatori di oltre 25 nazionalità e più di 40 tra direttori artistici, coach, ospiti internazionali e artisti di fama mondiale.

Formazione e opportunità

L'obiettivo dell'evento è creare un collegamento tra giovani talenti e alcune delle più prestigiose istituzioni artistiche internazionali, offrendo occasioni di formazione e concrete prospettive professionali.

Nelle precedenti edizioni, la manifestazione ha favorito contratti con compagnie internazionali, ammissioni in accademie di alto livello, collaborazioni artistiche e tournée.

La sede principale sarà ArtGarage, centro culturale e artistico di Pozzuoli diretto da Emma Cianchi, che ospiterà gran parte delle attività didattiche, delle audizioni e delle sessioni artistiche.

Nel corso dei cinque giorni i partecipanti prenderanno parte a masterclass intensive, coaching individuali e di gruppo, audizioni ufficiali e incontri di mentoring artistico e professionale con direttori di compagnie e accademie internazionali.

Il Gala internazionale

Momento centrale della manifestazione sarà "Una Serata di Gala", giunta alla seconda edizione e realizzata con il patrocinio morale e il supporto del Comune di Pozzuoli.

Sul palco saliranno alcuni dei principali interpreti della danza internazionale, tra cui Iana Salenko e Marian Walter, primi ballerini dello Staatsballett Berlin. Tra gli ospiti anche Angelo Greco, accompagnato dai principal dancers del progetto Angelo Greco & Co, composto da artisti provenienti da compagnie come Houston Ballet e San Francisco Ballet.

Parteciperanno inoltre Rosario Guerra e Giada Zanotti del Ballet Basel, Alessandro Giaquinto e Giovanni Borriello, artisti freelance attivi sulla scena internazionale, insieme alle compagnie ArtGarage Dance Co, diretta da Emma Cianchi, e Cornelia Dance Co, guidata da Nyko Piscopo.

Dal repertorio classico alla danza contemporanea

Il programma della serata alternerà grandi pagine del repertorio classico e neoclassico a creazioni contemporanee realizzate per l'occasione.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano alcuni estratti del repertorio americano, presentati grazie all'autorizzazione di fondazioni statunitensi che custodiscono l'eredità artistica di grandi coreografi come George Balanchine, Stanton Welch AM e Gerald Arpino.