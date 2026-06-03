Carlo Verdone è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la massima onorificenza che il Paese possa conferire. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal Presidente Sergio Mattarella al Quirinale, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. Questo tributo corona una carriera lunga oltre cinquant’anni, durante i quali l’attore, regista e sceneggiatore ha saputo raccontare con originalità la società italiana attraverso il cinema, il teatro e la televisione.

Un sigillo a mezzo secolo di arte e racconto

Il titolo di Cavaliere di Gran Croce è la più alta distinzione dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riservata a personalità che si sono distinte per altissimi servigi alla Nazione. Nato a Roma nel 1950, figlio dello storico del cinema Mario Verdone, Carlo ha iniziato la sua carriera diplomandosi in regia al Centro Sperimentale sotto la guida di Roberto Rossellini. Dopo gli esordi teatrali e televisivi, l’incontro con Sergio Leone ha segnato l’inizio di una stagione cinematografica di grande successo, con film come ‘Un sacco bello’ e ‘Bianco, rosso e Verdone’. La sua filmografia include numerosi titoli entrati nella memoria collettiva, tra cui ‘Compagni di scuola’, ‘Maledetto il giorno che ti ho incontrato’ e ‘Viaggi di nozze’.

Il suo stile, capace di oscillare tra comicità e malinconia, ha saputo parlare a generazioni diverse, offrendo uno sguardo autentico sulle trasformazioni e le contraddizioni del Paese.

Premi, onorificenze e nuovi successi

Oltre al recente titolo di Cavaliere di Gran Croce, Carlo Verdone riceverà il premio ‘Personaggio dell’anno’ ai Nastri d’Argento Grandi Serie a Napoli, per il successo tra cinema e serialità con la stagione finale di ‘Vita da Carlo’ e il film ‘Scuola di seduzione’. Nel suo palmarès figurano nove David di Donatello, dodici Nastri d’Argento, tre Globi d’Oro e altri premi prestigiosi. Ha diretto opere liriche, scritto libri e ottenuto riconoscimenti accademici. Questo nuovo sigillo si aggiunge a una lunga serie di onorificenze, tra cui quella di Grande Ufficiale della Repubblica (2018).

Membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la giuria degli Oscar, Verdone è riconosciuto non solo come artista, ma come un narratore capace di restituire, film dopo film, uno specchio fedele della società italiana per oltre mezzo secolo.