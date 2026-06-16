Woolrich, storico marchio fondato nel 1830 in Pennsylvania e rinomato per i suoi iconici capi outerwear, ha annunciato una nuova fase di sviluppo grazie alla collaborazione con BasicNet. L'accordo, approvato dall'Antitrust europea, segna l'inizio di un percorso orientato al lifestyle e all'espansione globale. Andrea Cane, direttore creativo del brand, ha evidenziato che "La partnership con BasicNet offre a Woolrich significative opportunità di sviluppo". L'intesa mira a rafforzare la presenza internazionale di Woolrich, concentrandosi su prodotti lifestyle, accessori e una rete distributiva più capillare.

L'operazione è stata resa possibile dal via libera delle autorità europee della concorrenza, che hanno approvato l'acquisizione e l'integrazione industriale. Questa scelta strategica permette a Woolrich di ampliare notevolmente la propria offerta, superando il tradizionale focus su cappotti e giacche iconiche per abbracciare pienamente il mondo del lifestyle e dell'abbigliamento urbano. Cane ha ribadito l'intenzione di "puntare su nuove categorie merceologiche e su collaborazioni che rafforzino il legame con i nostri valori storici", con l'obiettivo di rendere Woolrich un marchio sempre più trasversale e riconoscibile a livello internazionale.

L'evoluzione di Woolrich: dall'outerwear al lifestyle

Nato nel 1830 negli Stati Uniti, Woolrich si è affermato nel Novecento come un brand simbolo dell'abbigliamento da esterni, grazie a capi iconici come il parka Arctic, la camicia Buffalo Check e i giacconi resistenti alle intemperie. Negli ultimi decenni, il marchio ha saputo reinventarsi, proponendo non solo abbigliamento tecnico ma anche collezioni dedicate alla vita urbana e al tempo libero. L'ingresso di BasicNet segna un'ulteriore evoluzione, con l'intento di valorizzare l'heritage tessile americano e innovare attraverso materiali e stili contemporanei.

Nel corso della sua lunga storia, Woolrich ha mantenuto una forte identità, fondata sulla qualità dei materiali, sulla funzionalità e sull'innovazione.

L'azienda, ora con una portata internazionale, conserva stretti legami sia con il Nord America che con il mercato europeo, riscuotendo particolare successo in Italia, Regno Unito e Germania. Questo nuovo capitolo apre a significative opportunità di collaborazione con designer e realtà creative, sempre nel rispetto dello stile autentico che da sempre contraddistingue il marchio.

Il ruolo di BasicNet e le prospettive future

BasicNet, gruppo italiano che annovera marchi come Kappa, Superga e Sebago, mette a disposizione di Woolrich la sua robusta piattaforma di sviluppo internazionale e di distribuzione omnicanale. L'obiettivo comune è una crescita significativa nel settore degli accessori e della moda lifestyle, accompagnata da una maggiore penetrazione nei principali mercati globali.

La struttura organizzativa di Woolrich sarà anch'essa rinnovata, con un focus su sostenibilità, digitalizzazione e l'adozione di nuovi modelli di business integrati.

Grazie a questa integrazione strategica, Woolrich punta a consolidare il proprio posizionamento sia nel settore premium del fashion sia come marchio di riferimento per gli stili di vita outdoor e urbani. I progetti futuri includono l'ampliamento del retail fisico, l'espansione delle piattaforme digitali proprietarie e l'applicazione delle competenze di BasicNet nell'innovazione di prodotto e nell'accesso a mercati emergenti.