Ad Amelia, in provincia di Terni, è stata inaugurata la mostra fotografica 'Aenigma - Il Germanico rivive', un evento culturale di spicco curato da Maurizio Galimberti. L'esposizione, visitabile fino al 6 ottobre presso il suggestivo Palazzo Petrignani, si inserisce nella ricca programmazione estiva del territorio. Promossa dal Comune di Amelia e organizzata dalla cooperativa Sistema Museo, la rassegna costituisce un omaggio contemporaneo alla figura di Germanico Giulio Cesare, protagonista della storia romana e simbolo indissolubile della città umbra.

Maurizio Galimberti, artista noto nel panorama nazionale per il suo stile distintivo nella manipolazione dell'immagine istantanea, presenta una reinterpretazione visiva della celebre statua bronzea del Germanico, preziosamente conservata nel Museo Archeologico di Amelia. Il suo lavoro fotografico si compone di una serie di scatti realizzati con la tecnica del mosaico, offrendo una "nuova prospettiva sul mito, mescolando dettagli del volto, elementi del paesaggio e suggestioni architettoniche". Questa innovativa esposizione si sviluppa negli eleganti spazi di Palazzo Petrignani, un edificio rinascimentale che da anni è punto di riferimento per eventi culturali di rilievo.

Il dialogo tra antico e contemporaneo ad Amelia

La mostra 'Aenigma' rafforza il profondo legame tra la città di Amelia e la figura di Germanico, il valoroso generale romano di cui il museo locale custodisce la celebre statua bronzea, ritrovata nel 1963. Attraverso la lente creativa di Galimberti, il visitatore è invitato a esplorare la complessità storica e simbolica del personaggio. Il fotografo ha voluto "raccontare il Germanico con un linguaggio che mette in relazione la forza dell’antico con la potenza evocativa dell’arte contemporanea". Le immagini esposte non si limitano a una mera documentazione, ma propongono una rilettura immaginifica dell’eredità romana, restituendo la dimensione enigmatica del mito.

Palazzo Petrignani, sede dell’evento, si erge nel cuore del centro storico di Amelia e rappresenta esso stesso un importante bene culturale. L’edificio, edificato nel tardo Cinquecento e arricchito da raffinati affreschi interni, è ormai riconosciuto come uno dei poli vitali della cultura cittadina. La sinergia tra il patrimonio storico-artistico di Palazzo Petrignani e l’avanguardia linguistica di Galimberti instaura un dialogo fecondo tra passato e presente, evidenziando la dinamicità della ricerca creativa nel panorama umbro.

La statua di Germanico: simbolo del patrimonio archeologico di Amelia

La figura di Germanico Giulio Cesare è cruciale per la memoria storica di Amelia. Il Museo Archeologico della città custodisce infatti una delle testimonianze più significative dell’arte romana della prima età imperiale: la statua bronzea del Germanico.

Alta oltre due metri, fu rinvenuta nel 1963 nei pressi della Porta Romana ed è oggi uno degli emblemi più riconoscibili di Amelia. Si tratta di un’opera di rara bellezza che raffigura il condottiero con la corazza e il mantello militare. L’esposizione delle fotografie di Galimberti, che trae ispirazione proprio da questa iconica statua, crea un ponte tra la produzione artistica contemporanea e il ricco patrimonio archeologico cittadino.

Questa iniziativa si inserisce nel calendario di eventi che l’amministrazione comunale dedica al rilancio della cultura locale e all’approfondimento della storia romana sul territorio, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per connettersi con il passato attraverso l'arte moderna.