A Casa Rossini, nel cuore di Pesaro, è ora disponibile una nuova e coinvolgente proposta interattiva per cittadini e turisti. I visitatori possono immergersi nel mondo del grande compositore Gioachino Rossini grazie a visori di realtà virtuale che offrono un'esperienza unica e dedicata alla sua vita e alle sue opere. L’iniziativa, presentata il 25 luglio 2026, rientra nelle strategie del Comune di Pesaro volte a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale della città attraverso l’adozione di tecnologie all'avanguardia.

Il sindaco Andrea Biancani ha sottolineato come questo progetto si inserisca in una più ampia visione di innovazione.

Ha ricordato la recente introduzione, in collaborazione con la Diocesi, di un percorso immersivo basato sulla realtà virtuale per esplorare i suggestivi mosaici della Cattedrale di Pesaro, ospitato presso Palazzo Lazzarini. L'obiettivo dichiarato è utilizzare le nuove tecnologie per rendere lo straordinario patrimonio storico e culturale della città sempre più coinvolgente e accessibile a un pubblico vasto, inclusi i turisti.

Le esperienze immersive: Dreaming Rossini e Cantate dal balcone

Attraverso i visori VR a Casa Rossini, i visitatori possono scegliere tra due distinte esperienze digitali. La prima, intitolata Dreaming Rossini, è stata realizzata da Rainbow CGI e Rossini Opera Festival con il supporto di Sinergia Epc.

Si tratta di uno spettacolo a 360 gradi, della durata di circa sei minuti, che trasporta gli spettatori direttamente nei luoghi e nelle opere che hanno segnato la vita di Rossini. Indossando il visore, l'utente assume il punto di vista della celebre Gazza Ladra, intraprendendo un emozionante viaggio tra musica, arte e innovazione. La seconda esperienza, denominata Cantate dal balcone, arricchisce ulteriormente il percorso di visita museale, permettendo ai partecipanti di vivere virtualmente un concerto osservato dal celebre balcone della casa natale del compositore.

L’introduzione della realtà virtuale a Casa Rossini si allinea con altre iniziative intraprese nei giorni precedenti, come quelle presso la Cattedrale di Pesaro.

Questa progettualità integrata include anche un ricco calendario di eventi estivi, tra cui letture animate, laboratori didattici e manifestazioni culturali, tutti organizzati per animare il centro cittadino nell'ambito della rassegna "Shopping sotto le Stelle".

Casa Rossini: tradizione e innovazione per le nuove generazioni

Casa Rossini si conferma un punto di riferimento essenziale per la vita culturale di Pesaro, inserita in un circuito che mira a valorizzare la figura del compositore e l'inestimabile patrimonio musicale della città. L'introduzione dei visori VR si affianca a un programma estivo che prevede concerti serali, laboratori creativi e percorsi guidati alla scoperta delle principali attrazioni culturali del territorio.

L’iniziativa è pensata in particolare per coinvolgere le nuove generazioni: il sindaco Biancani ha ribadito l'impegno di Pesaro a "coniugare tradizione e innovazione, offrendo nuovi modi per conoscere la storia e i luoghi simbolo della città, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni con un linguaggio moderno e immediato".

Oltre all'esperienza immersiva digitale offerta a Casa Rossini, il programma estivo cittadino include anche la visita ai mosaici della Cattedrale e specifici laboratori per famiglie, attivi sia nel museo che in altre sedi. In questo modo, Casa Rossini consolida la sua centralità nel racconto della storia musicale pesarese, sfruttando la tecnologia VR per rendere gli itinerari culturali accessibili e stimolanti per pubblici di ogni età.