Il celebre brano "Don't Go Breaking My Heart" di Elton John, cantato in duetto con Kiki Dee, ha raggiunto e superato l'impressionante traguardo di un miliardo di stream sulle principali piattaforme digitali. A quasi cinquant'anni dalla sua pubblicazione, questo storico successo continua a incantare il pubblico globale. L'artista britannico ha espresso la sua gratitudine sui social media, dichiarando: “Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte. Grazie a tutti per aver diffuso la gioia e il divertimento di questa traccia”.

Pubblicato nel giugno del 1976, il brano fu scritto a quattro mani da Elton John e Bernie Taupin, i quali per l'occasione adottarono gli pseudonimi di Ann Orson e Carte Blanche. Questo singolo segnò un momento cruciale nella carriera di Elton John, diventando il suo primo numero uno nel Regno Unito, dove mantenne la vetta della classifica per ben sei settimane. Il successo si estese rapidamente oltreoceano, con il brano che conquistò la prima posizione della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti per quattro settimane consecutive. Anche in Italia, "Don't Go Breaking My Heart" ottenne un notevole riscontro, raggiungendo il terzo posto e affermandosi come una delle hit più riconoscibili dell'epoca.

Nonostante non sia mai stato incluso in un album in studio originale, il pezzo è diventato una presenza fissa e irrinunciabile nelle varie raccolte greatest hits dell'artista. La sua melodia contagiosa e il suo spirito gioioso lo hanno reso un'icona nell'immaginario collettivo, capace di coinvolgere intere generazioni nelle celebrazioni della musica pop internazionale.

La genesi di un successo ispirato ai duetti Motown

La nascita di "Don't Go Breaking My Heart" affonda le radici nelle fasi conclusive della produzione dell'album "Blue Moves" del 1976. Elton John e Bernie Taupin, profondamente affascinati dalla ricca tradizione dei duetti Motown, decisero di omaggiare questo genere scrivendo il brano sotto pseudonimi.

La registrazione fu un processo internazionale, svolgendosi tra Toronto e Londra, con gli arrangiamenti magistralmente curati da James Newton Howard.

Il successo fu quasi istantaneo. Dopo aver scalato le classifiche, diventando il sesto singolo di Elton John a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti in poco più di quattro anni e il suo primo nel Regno Unito, la canzone si è trasformata in un vero e proprio invito a continue collaborazioni e reinterpretazioni. Nel corso dei decenni, "Don't Go Breaking My Heart" è stata riproposta in innumerevoli occasioni, spesso in duetto con artisti di fama mondiale. Tra le esibizioni più memorabili si annoverano la storica performance al Live Aid nel 1985, le apparizioni con Miss Piggy nello show dei Muppet, un duetto animato con Minnie Mouse, la collaborazione con RuPaul ai BRIT Awards del 1993, con le Spice Girls nel 1996, una sorprendente esibizione con Ed Sheeran nel 2015 e, più recentemente, con Rina Sawayama a Glastonbury nel 2023.

Un'icona senza tempo tra spettacolo e cultura popolare

Nella sua storia ultraquarantennale, che si avvicina al mezzo secolo, "Don't Go Breaking My Heart" si è affermata come una delle canzoni simbolo del repertorio di Elton John, arricchendosi di aneddoti curiosi e significativi. Già nel 1976, poco dopo la sua uscita, l'attrice Valerie Bertinelli si travestì da Elton John per una celebre performance televisiva. La canzone, scelta frequentemente per momenti di festa, karaoke e celebrazioni private, ha assunto un ruolo centrale nell'immaginario pop globale. La sua presenza è stata costante in importanti show e tour mondiali, culminando nel recente e acclamato concerto di Elton John al Dodger Stadium nel 2022, uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della sua carriera finale.

Nonostante la sua assenza dagli album in studio originali, la sua inclusione nelle raccolte di greatest hits ha cementato il suo status. Come ricordato dagli stessi autori in occasione del 50° anniversario, "Don't Go Breaking My Heart" rimane “una canzone che nessuno vuole cantare da solo”, sottolineando la sua intrinseca natura di brano condiviso. Il recente traguardo di un miliardo di stream testimonia la sua straordinaria resilienza nell'era digitale e la sua ineguagliabile capacità di rinnovarsi, continuando ad attraversare e unire le generazioni.