Martin Scorsese torna nel mondo della pubblicità con la miniserie “Family Blend”, realizzata per il celebre marchio Lavazza. Al suo fianco, la figlia Francesca Scorsese, che firma la regia dei cinque episodi in uscita da luglio a novembre e lo affianca anche come attrice. La coppia, già insieme nello spot SquareSpace trasmesso durante il Super Bowl 2024, sarà affiancata da nomi noti come Jason Biggs e Adrien Brody.

Il concetto di “miscela” (blend) è il cuore del progetto, estendendosi dal caffè alle ambientazioni e ai temi narrativi, esplorando l'intreccio di identità e memorie.

Ogni episodio di “Family Blend” è ambientato in luoghi significativi per la vita e la carriera di Scorsese. La puntata di agosto si svolge in Elizabeth Street, evocando l'infanzia e la formazione artistica del regista. Il primo episodio, “But First… Coffee”, è stato girato nel centro di produzione virtuale di Scorsese a Brooklyn. A settembre, “Back To Tish” riporterà padre e figlia alla New York University, luogo di formazione per entrambi. L'episodio di ottobre, “Where Everybody Knows Your Name”, è dedicato a Di Palo’s Fine Foods, storico emporio italiano di New York. Il finale di novembre, “But Last… Coffee”, vede Francesca e Jason Biggs sfidare il regista in un caffè newyorkese a esplorare nuove miscele e tradizioni, invitandolo a rompere la routine.

Martin Scorsese e il suo legame con la pubblicità

Il regista Martin Scorsese, celebre per capolavori come “Mean Streets”, “Quei bravi ragazzi”, “L’età dell’innocenza”, “The Irishman” e “Killers of the Flower Moon”, ha sempre trovato stimolante la sfida di narrare storie in pochi secondi, apprezzando la peculiarità creativa della brevità pubblicitaria. La sua carriera include la direzione di importanti campagne: due spot per Bleu de Chanel (2010 e 2023) con Gaspard Ulliel e Timothée Chalamet, “The One” per Dolce & Gabbana (2013) con Scarlett Johansson e Matthew McConaughey, e il “mini-film” di sedici minuti “The Audition” (2015), realizzato per un resort di Macao, con Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e un'apparizione di Brad Pitt.

La recente collaborazione con la figlia Francesca per lo spot SquareSpace, trasmesso durante il Super Bowl, si aggiunge a questa ricca esperienza.

Francesca Scorsese, che con autoironia ha dichiarato di voler essere “la migliore nepo baby possibile”, ha sviluppato un solido legame professionale e personale sia con il padre che con le sue radici culturali italiane. Oltre ai progetti familiari, ha recitato nella serie HBO “We Are Who We Are” di Luca Guadagnino, girata a Chioggia, e ha diretto un episodio di “Saints”, la serie prodotta dal padre e dedicata a Carlo Acutis, con riprese ad Assisi.

Le radici familiari nei luoghi simbolo di “Family Blend”

La scelta delle location è un elemento distintivo di “Family Blend”.

Dai quartieri di Brooklyn e Little Italy alla New York University, ogni ambientazione è una tappa cruciale nell'identità di Martin Scorsese. La miniserie invita gli spettatori a un viaggio intimo attraverso la memoria, la famiglia e la cultura italoamericana. Di Palo’s Fine Foods, nel cuore di Little Italy, emerge come simbolo della continuità culturale per la comunità italoamericana di New York, mentre l'episodio ambientato nel caffè cittadino esplora l'evoluzione dei rituali sociali.

La duplice presenza di Francesca, sia come regista che come attrice, sottolinea la trasmissione generazionale e il forte legame con le radici italiane. “Family Blend” si configura così non solo come una serie pubblicitaria, ma anche come un autentico omaggio alla storia della famiglia Scorsese e all'incontro tra tradizione, modernità e le nuove prospettive del racconto audiovisivo.