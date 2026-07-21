Federico Leonardo Lucia, noto come Fedez, è stato ricoverato nella serata del 20 luglio 2026 presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper è giunto in ambulanza a causa di problemi di natura gastrica. Le sue condizioni, sebbene monitorate, non sono considerate gravi, ma i medici hanno sottolineato che solo ulteriori esami potranno stabilire con certezza l'entità del problema. L'artista è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi, data la sua recente storia clinica segnata da episodi delicati.

Il Fatebenefratelli di Milano non è nuovo al rapper: tre anni prima, infatti, Fedez era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza per una emorragia interna causata da ulcere.

Quell'episodio aveva rappresentato un momento di grande apprensione, giungendo a un anno di distanza dall'asportazione di un tumore al pancreas avvenuta al San Raffaele. Questo nuovo ricovero si inserisce in un periodo significativo anche sul piano personale per il musicista: la compagna Giulia Honegger ha dato da poco alla luce il terzo figlio della coppia, Edoardo Lupo, arricchendo ulteriormente il suo percorso familiare.

Il quadro clinico e i precedenti ricoveri

Il malore che ha condotto Fedez al pronto soccorso è stato generato da acuti problemi gastrici, verosimilmente correlati all’assunzione di antinfiammatori. Nonostante le prime valutazioni non abbiano rilevato criticità gravi, i medici hanno avviato un iter diagnostico completo per monitorare e individuare eventuali complicanze.

Questa cautela è dettata dai precedenti episodi di salute che hanno coinvolto il cantante. Nel 2023, sempre al Fatebenefratelli, era stato necessario un intervento chirurgico urgente per una grave emorragia interna, mentre nel 2022 Fedez aveva subito la rimozione di un tumore al pancreas al San Raffaele. Ulteriori ricoveri si erano registrati nell’estate del 2024 per il riacutizzarsi di sanguinamenti interni, tempestivamente risolti dal personale medico.

Vita privata e impegni professionali

Il ricovero attuale avviene a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con Giulia Honegger. Fedez è già padre di Leone e Vittoria, nati dal precedente matrimonio. Il rapper si trovava inoltre in un momento di intensa attività professionale, con i preparativi in corso per il concerto previsto il 25 settembre all’Unipol Forum di Assago.

La sua situazione clinica è costantemente seguita dai medici, in attesa degli esiti degli accertamenti che chiariranno la reale gravità del quadro. Nelle prossime ore e giorni, sono attese comunicazioni ufficiali sulla salute dell’artista.