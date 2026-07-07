Ha preso il via l’edizione 2026 del Be Alternative Festival, una manifestazione che unisce la musica dal vivo alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale calabrese. L'evento si articola tra il centro storico di Cosenza e il Parco Nazionale della Sila, includendo le sponde del Lago Cecita a Camigliatello Silano. Dopo le anteprime di Mood Summer e BeColor, il programma prevede una serie di appuntamenti immersivi e concerti in diverse affascinanti location.

Il Festival tra la Sila e Cosenza

I primi eventi si terranno il 12 e il 19 luglio nella suggestiva Riserva Fai I Giganti della Sila.

Il palco accoglierà artisti come Birthh, Rossana De Pace, Sara Gioielli, affiancati da progetti sperimentali quali Resonare Silva, Edoardo Petracci e il duo Caligiuri Montebello, offrendo un'esperienza sonora unica in un contesto naturalistico d'eccezione. Successivamente, il festival si sposterà nel cuore di Cosenza, in Piazza XV Marzo, per due grandi concerti in co-produzione con L’Altro Teatro. Il 22 luglio vedrà l'esibizione di Frah Quintale, mentre il 25 luglio sarà la volta dei leggendari Litfiba. Per l'occasione, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si riuniranno nella loro formazione originale per l’unica data calabrese del tour celebrativo “Quarant’anni di 17 Re”, un evento imperdibile.

Concerti sul Lago e Esperienze Territoriali

Il culmine della rassegna è fissato dal 31 luglio al 2 agosto con i tradizionali Concerti sul Lago a Camigliatello Silano, sulle incantevoli sponde del Lago Cecita. Il programma dei live è ricco e variegato: il 31 luglio si esibiranno Mogwai, Kings of Convenience e Altea. Il 1° agosto saliranno sul palco Subsonica, Mille ed Eman. Il 2 agosto, il gran finale vedrà protagonisti Daniele Silvestri, Giorgio Poi con Archi e Marco Castello. L'esperienza festivaliera sarà ulteriormente arricchita da attività di trekking e da esperienze enogastronomiche pensate per valorizzare le eccellenze locali, offrendo così un connubio perfetto tra musica, immersione nella natura e scoperta del territorio.

Il Parco Nazionale della Sila, scenario di alcune delle iniziative più suggestive del festival, è un'area protetta di straordinaria bellezza in Calabria. È rinomato per la sua ricca biodiversità e per i paesaggi mozzafiato, caratterizzati da estese foreste, laghi cristallini e imponenti montagne. La Riserva Fai I Giganti della Sila custodisce alberi secolari di grande valore naturalistico e rappresenta uno dei punti di interesse più significativi della regione. Camigliatello Silano, con la sua posizione privilegiata sulle sponde del Lago Cecita, si conferma una meta turistica apprezzata, ideale per le attività all’aria aperta e per la promozione delle tradizioni locali, aspetti che il Be Alternative Festival integra pienamente nella sua offerta.