Francesca Michielin, ospite al Giffoni Film Festival, ha espresso un giudizio molto positivo sulla nomina di Stefano De Martino come conduttore del prossimo Festival di Sanremo. La cantante, presentando il suo nuovo album, "Magia bianca" – eseguito per la prima volta dal vivo – ha dichiarato: “Al netto che noi non possiamo sapere che Festival sarà e come sarà destrutturato, magari verranno destrutturati anche dei ruoli, la cosa sicuramente positiva è che Stefano De Martino è un conduttore giovane ed è una cosa molto positiva, secondo me”.

Michielin ha evidenziato l'importanza di figure giovani alla guida di eventi culturali italiani di tale rilevanza.

Il suo intervento al Giffoni si inserisce nel contesto della kermesse, da sempre punto di incontro tra pubblico giovane, artisti e novità musicali e cinematografiche. Il festival ospita anteprime e dibattiti, incluso il documentario "Becoming Her: Prima di diventare grandi", con Michielin voce narrante.

Il Giffoni Film Festival e le nuove generazioni

La partecipazione di Francesca Michielin al Giffoni Film Festival non è casuale. L'evento, annuale a Giffoni Valle Piana (Salerno), è da oltre cinquant’anni un principale spazio di confronto culturale per giovani. L'edizione 2026 include anteprime, incontri e workshop, rafforzando il legame tra cultura, musica e cinema. Qui, Michielin ha presentato per la prima volta "Magia bianca", sfruttando il festival per dialogare con le nuove generazioni sulle sfide di arte e spettacolo.

L'artista si è dedicata anche al documentario "Becoming Her: Prima di diventare grandi", prodotto dallo Juventus Creator Lab e in uscita il 21 settembre 2026 su Disney+ (sezione ESPN). Il film narra le vicende di tre giovani calciatrici, riflettendo sull’evoluzione del ruolo femminile nello sport e nella società, tema caro alla cantante.

Michielin, De Martino e il ricambio generazionale

Durante l'incontro, Michielin ha approfondito le sue considerazioni sul ricambio generazionale e sulle nuove prospettive di una conduzione più giovane al Festival di Sanremo. La sua attenzione per le sfide dei più giovani si manifesta anche in "Becoming Her", dove dichiara: “Credo molto nelle nuove generazioni e nelle ragazze che sapranno lasciarsi ispirare dalle atlete che oggi stanno facendo da apripista su alcuni aspetti.

Sono dei veri fari nel buio per le nuove generazioni”.

Il Festival di Sanremo, con Stefano De Martino alla guida della prossima edizione, segna un passaggio significativo, secondo la cantante: una maggiore apertura ai linguaggi e alle sensibilità delle nuove generazioni. L’artista ha inoltre evidenziato come la crescita personale e professionale sia “un costante esercizio fatto di salite e cadute, errori, mire sbagliate e percorsi da ricalcolare”, sottolineando l'importanza di accettare l'imperfezione e cogliere le opportunità del cambiamento.

Con la sua presenza al Giffoni Film Festival 2026, la presentazione del nuovo album e il coinvolgimento nel documentario, Francesca Michielin si conferma una delle voci più attive e sensibili del panorama artistico italiano, portavoce di un messaggio che valorizza la freschezza delle idee e il contributo delle giovani generazioni alla cultura nazionale.