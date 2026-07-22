Il concerto dei record di Ultimo, che il 4 luglio 2026 ha riunito 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, sarà protagonista di un film evento. Intitolato “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata”, la pellicola, diretta da Giorgio Testi e prodotta da Ultimo Records con Vivo Concerti e Maestro, arriverà nei cinema italiani distribuita da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026.

Il film ripercorre fedelmente ogni fase della serata, dalle esibizioni ai momenti di backstage esclusivi e privati, permettendo ai fan di rivivere quello che è stato definito il “Raduno degli Ultimi”.

La scelta del 22 settembre per l’inizio delle proiezioni non è casuale: è la data che dà il titolo a uno dei suoi brani più noti e che nel 2020 ha segnato la fondazione della sua etichetta, Ultimo Records. Un giorno celebrato annualmente dai sostenitori con raduni nel “Parchetto di Ultimo” a San Basilio, ormai un luogo simbolo.

Accoglienza e motivazioni dell'artista

L’annuncio del film ha generato un’ondata di entusiasmo sui canali social dell’artista, con le prevendite aperte il 22 luglio 2026. Numerosi fan hanno espresso l’intenzione di seguire le proiezioni per tutta la durata della programmazione. Il progetto cinematografico, con produzione esecutiva di Maestro, mira a immortalare la serata del 4 luglio, vista come un punto di arrivo e una nuova partenza per Ultimo.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha motivato la scelta: “Stiamo lavorando per portare al cinema questo spettacolo perché lo merita e perché va raccontato. Voi siete stati eroici, e questo non potrò mai dimenticarlo. Siete stati dei cazzo di grandi! Ancora oggi è incredibile rivedere questo fiume di gente e poi rasserenarsi perché alla fine se guardi bene, forma una sola parola: Ultimo”.

L'impatto su Roma: economia e sicurezza

L’evento di Tor Vergata ha avuto un notevole impatto economico e organizzativo sulla Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha definito il concerto “uno straordinario successo”, frutto di quasi un anno di preparazione e della collaborazione tra istituzioni e organizzatori.

L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha quantificato i benefici: oltre 650 mila euro per i servizi pubblici, più di 2 milioni di euro di tassa di soggiorno da oltre 156.000 persone arrivate da fuori Roma, e un indotto complessivo superiore a 90 milioni di euro.

Parallelamente, il Comune ha annunciato azioni legali contro il furto e la vendita online di segnaletica stradale e braccialetti dell’evento. L’assessore Onorato ha chiarito la serietà della questione: “Stiamo raccogliendo ulteriore materiale e siamo pronti a presentare un esposto in Procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata. Non si tratta di una bravata, perché quella segnaletica stradale era parte integrante, fondamentale per garantire l’incolumità dei partecipanti, di un piano sicurezza enorme per un evento senza precedenti a Roma”.

Successi e futuro di Ultimo

La carriera del trentenne Ultimo vanta già 59 stadi, oltre due milioni di biglietti venduti, 85 dischi di platino e più di sette milioni di copie acquistate. L’artista guarda già al futuro con il tour “Ultimo, stadi 2027 - la favola continua”, che prenderà il via il 10 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.