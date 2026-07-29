Il 18 settembre debutterà in streaming su Disney+ King Marracash, il primo docufilm dedicato alla carriera di Fabio Rizzo, noto come Marracash. Diretto da Pippo Mezzapesa, il film ripercorre la parabola artistica e personale del rapper. Già evento speciale nelle sale italiane a maggio 2026, ha registrato il miglior debutto per un docufilm musicale dal 2024.

La produzione Groenlandia, in collaborazione con Disney+ e Adler Entertainment, racconta un anno di vita dell'artista. Il docufilm svela quotidianità, successi, fragilità e la rete di affetti di Marracash.

Il racconto inizia dal concerto del 25 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano, primo tour negli stadi di un rapper italiano. Il film mostra anche le radici dell’artista, tra i casermoni della Barona, periferia di Milano, e la Sicilia della sua famiglia d’origine.

Tra pubblico e privato

King Marracash si distingue per il taglio intimista e la partecipazione di numerosi testimoni del percorso umano e musicale: Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati. Pippo Mezzapesa ha curato soggetto e sceneggiatura con Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi. Il docufilm segue l’evoluzione di Fabio Rizzo nell’arco di un anno, intrecciando vita pubblica e privata, mostrando amicizie e collaborazioni.

Un aspetto significativo è il Block Party, un concerto gratuito offerto al quartiere d’origine dell’artista, a suggello della chiusura di un ciclo iniziato con la trilogia di album che ha consacrato Marracash protagonista della scena musicale italiana. Il progetto include anche le riprese dal vivo di "Marra Stadi San Siro 2025", la prima tappa milanese del tour, disponibile in esclusiva su Disney+. L'opera fornisce uno sguardo inedito su relazioni personali e processi creativi.

Impatto culturale del rap

Prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano con Marco Colombo,King Marracash rappresenta una novità nel panorama dei docufilm musicali italiani. L'opera testimonia il primo ingresso del rap negli stadi del Paese, contribuendo a ridefinire la percezione del genere nel panorama culturale nazionale.

Il docufilm non si limita al racconto dell’ascesa artistica, ma svela anche complessità e fragilità degli interpreti, offrendo una visione più completa del "King del rap".

La narrazione alterna le immagini degli esordi tra Barona e Sicilia ai grandi successi contemporanei, offrendo una panoramica storica e sociale sulla figura di Marracash. Oltre ai concerti e alle testimonianze, il documentario sottolinea l’importanza del legame con le origini e della musica come mezzo di espressione personale e riscatto.

Con King Marracash, la piattaforma Disney+ conferma l'attenzione alle nuove tendenze culturali e al racconto audiovisivo dei protagonisti della scena musicale italiana, rafforzando la collaborazione con case di produzione impegnate nella promozione dei talenti nazionali.