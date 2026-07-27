L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Veneto, Massimo Bitonci, ha compiuto una visita istituzionale alla Scuola Italiana Design, un'istituzione che ha prontamente definito un'eccellenza non solo a livello veneto, ma con un impatto significativo anche a livello nazionale. La visita si è tenuta nella mattinata di lunedì 27 luglio 2026, presso la moderna sede del Galileo Visionary District, strategicamente posizionata nel cuore della Cittadella della Stanga a Padova. Durante l'importante appuntamento, l'assessore Bitonci è stato accompagnato da figure di spicco quali il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, e il presidente e direttore generale di Galileo Visionary District, Paolo Giopp ed Emiliano Fabris, a testimonianza della rilevanza dell'evento.

Nel corso dell'incontro, Bitonci ha espresso con chiarezza la sua visione, enfatizzando l'importanza cruciale dell'incontro sinergico tra il mondo della ricerca, gli studenti e il settore dell'impresa. Ha descritto questa interazione come un elemento "davvero palpabile" e fondamentale all'interno degli spazi della scuola. L'assessore ha inoltre voluto sottolineare la costante spinta alla ricerca continua e all'innovazione che caratterizza l'istituto, in particolare nel campo del design e della valorizzazione del Made in Italy. Questi fattori, ha ribadito con convinzione, sono elementi chiave che "fanno grande il nostro Veneto e il nostro Paese", contribuendo attivamente alla crescita economica e culturale.

Il riconoscimento AFAM e i notevoli risultati occupazionali

Un punto di particolare orgoglio e rilevanza evidenziato dall'assessore è stato il recente riconoscimento AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) ottenuto dalla Scuola Italiana Design. Questo prestigioso traguardo equipara formalmente il diploma rilasciato dall'istituto a una laurea triennale, rafforzando in modo significativo il suo collegamento e la sua integrazione con il sistema universitario nazionale. Bitonci ha inoltre messo in luce la lodevole iniziativa di assegnare prestiti d'onore agli studenti più meritevoli, una politica mirata a facilitare concretamente l'accesso a percorsi formativi di alta qualità. I dati presentati a supporto di queste affermazioni sono eloquenti: oltre il 90% dei diplomati riesce a trovare un impiego pienamente coerente con il percorso di studi intrapreso, e ciò avviene entro un solo anno dal conseguimento del titolo, dimostrando l'efficacia del modello formativo.

Galileo Visionary District: un polo strategico per l'innovazione

La Scuola Italiana Design non opera in isolamento, ma è parte integrante del Galileo Visionary District, un innovativo e dinamico hub interamente dedicato alla ricerca e all'innovazione. Questo polo strategico è stato inaugurato il 28 maggio 2026 e si erge nel cuore pulsante dell'area direzionale della Cittadella della Stanga a Padova. La sua missione fondamentale è quella di fungere da catalizzatore, promuovendo un incontro sinergico e proficuo tra studenti, imprese e il mondo della ricerca, specificamente nel settore del design. L'obiettivo ultimo di questa sinergia è duplice: da un lato, favorire lo sviluppo e l'affinamento di competenze altamente specializzate e, dall'altro, garantire un efficace inserimento professionale dei giovani talenti nel campo in continua evoluzione del Made in Italy e dell'innovazione tecnologica e creativa.