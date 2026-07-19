I Kool & the Gang, gruppo statunitense e icona della disco music internazionale, si esibiranno il 21 luglio 2026 nella suggestiva Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Questo concerto, atteso, ripercorrerà una carriera sessantennale costellata da inni globali.

Con milioni di dischi venduti e oltre cinquant'anni di carriera, i Kool & the Gang proporranno a Roma uno spettacolo energico. La scaletta includerà hit come “Celebration”, “Get Down On It”, “Cherish” e “Jungle Boogie”, brani che hanno definito disco e funk. La band ha espresso entusiasmo per la tappa, considerandola una festa con i fan.

L'influenza musicale dei Kool & the Gang

Fondato nei primi anni Sessanta, il gruppo Kool & the Gang ha saputo rinnovarsi, fondendo funk, jazz e rhythm and blues. Hanno collezionato due Grammy e sette American Music Awards. Le loro canzoni sono colonne sonore globali e campionate. “Celebration” è un simbolo universale di festa e condivisione; “Ladies' Night” è spesso eseguita live.

La Cavea: palcoscenico d'eccellenza a Roma

La Cavea dell'Auditorium Parco della Musica è tra le location più rinomate per i concerti estivi a Roma. Progettata da Renzo Piano (2002), accoglie artisti internazionali. L’Auditorium, con le sue sale (Santa Cecilia, Sinopoli, Petrassi), ospita musica classica, jazz e pop. Tale versatilità si riflette nel concerto dei Kool & the Gang.

La Cavea è anche scenario per danza e teatro.

L’esibizione romana dei Kool & the Gang, attesa, conferma la vitalità della scena musicale internazionale nella capitale estiva, arricchendo l'offerta culturale di Roma.