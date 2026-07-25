Dal 1° agosto 2026, una nuova iniziativa congiunta di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo e Comune di Milano estende gli orari di apertura di alcuni dei più importanti monumenti e musei italiani. Per tutto il mese di agosto, siti selezionati a Roma e Milano rimarranno accessibili fino a quattro ore oltre il consueto. L'obiettivo è facilitare l'accesso a turisti e residenti, consentendo visite in fasce orarie meno calde e più compatibili con le esigenze lavorative e i flussi turistici.

A Roma, l'iniziativa coinvolge il Colosseo e il Pantheon, mentre a Milano il Castello Sforzesco.

Il Colosseo sarà visitabile il venerdì e il sabato dalle 19:45 alle 23:30. Il Pantheon estenderà l'apertura dalle 19:00 alle 23:00, con l'eccezione del giovedì. Il Castello Sforzesco, invece, posticiperà la chiusura dalle 17:30 alle 19:30.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha evidenziato come queste aperture serali straordinarie rappresentino "un'occasione suggestiva per avvicinarsi a due testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano, promuovendo conoscenza e consapevolezza del loro valore". Ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione istituzionale tra i due Ministeri.

Le dichiarazioni istituzionali e i dati sul turismo culturale

Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha affermato che il progetto è stato elaborato in collaborazione con guide turistiche e operatori del settore, rispondendo alle esigenze di viaggiatori e cittadini.

Mazzi ha aggiunto che questa sperimentazione "rafforza il legame tra i Ministeri" e ha ricordato come la cultura sia diventata nel 2026 la prima motivazione di viaggio per i turisti, generando una spesa complessiva di 58 miliardi di euro.

A Milano, l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha confermato che il Castello Sforzesco rimarrà aperto fino alle 19:30 per tutto agosto, due ore oltre l'orario consueto. Sacchi ha anche evidenziato la crescita dei visitatori nei musei civici milanesi, passati da 1,3 milioni nel 2019 a 1,7 milioni più recentemente. I visitatori del Castello Sforzesco potranno usufruire di un biglietto ridotto per accedere al Museo di Arte Antica, ammirare la Pietà Rondanini di Michelangelo e visitare la mostra "Passione e Disegno" nelle Salette della Grafica, con opere che spaziano da Leonardo da Vinci a Keith Haring.

L'impatto dell'iniziativa sui monumenti coinvolti

L'esperimento coinvolge tre siti di primaria importanza nel panorama culturale italiano. Il Colosseo, simbolo universale di Roma e uno dei siti archeologici più visitati al mondo, beneficerà di un accesso più distribuito, migliorando la gestione dei flussi e offrendo ai visitatori la suggestione dei monumenti illuminati in orari meno affollati e più freschi. Anche il Pantheon, altro celebre esempio di architettura romana, accoglierà il pubblico in fasce orarie precedentemente dedicate alla chiusura. Il Castello Sforzesco, polo culturale dinamico di Milano, custodisce capolavori come la Pietà Rondanini e ospita mostre che valorizzano l'arte dal Rinascimento all'età contemporanea.

L'iniziativa ha ricevuto il sostegno della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), che la considera "un'opportunità ulteriore per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio" e una risposta alla crescente domanda di cultura. Sarà fondamentale monitorare gli effetti sul pubblico e sulla gestione dei siti, con la prospettiva di estendere l'iniziativa ad altre città e monumenti di rilievo nazionale.