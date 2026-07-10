La serie televisiva "Sandokan", andata in onda con grande successo su Rai1, si aggiudica il Nastro d'Argento internazionale come migliore coproduzione del 2026. Questo prestigioso riconoscimento completa il palmarès dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, i cui premi sono stati consegnati lo scorso 6 giugno a Napoli. La cerimonia di consegna del Nastro internazionale si terrà a Riccione, nell'ambito dell'Italian Global Series, la rassegna diretta da Marco Spagnoli. A ritirare il premio saranno il regista della serie, Jan Maria Michelini, e l'attore John Hannah, noto per il ruolo del Sergente Murray.

Il successo di "Sandokan" e il prestigioso riconoscimento

La produzione, firmata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e prodotta da Luca Bernabei, è composta da otto episodi. La serie segna il grande ritorno televisivo dell'iconico eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, a cinquant'anni dalla sua celebre trasposizione televisiva che ha segnato un'epoca. Il cast stellare vede Can Yaman nel ruolo del protagonista Sandokan, affiancato da Alanah Bloor nei panni di Marianna Guillonk, Alessandro Preziosi come Yanez de Gomera ed Ed Westwick nel ruolo di Lord James Brooke. Completano il ricco ensemble attoriale Madeleine Price, Owen Teale e John Hannah. La serie è stata elogiata per la sua regia spettacolare e immersiva, curata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, per il soggetto di serie sviluppato da Alessandro Sermoneta, Davide Lantieri e Scott Rosenbaum, e per una scrittura capace di coniugare emozione e grande avventura.

Il valore della produzione italiana nel panorama globale

Laura Delli Colli, presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani, ha commentato il premio sottolineando come esso sia "dedicato alla capacità tutta italiana di realizzare produzioni competitive anche sui mercati globali senza rinunciare alla forza della propria identità culturale". Un riconoscimento che, un anno fa, proprio a Riccione, aveva visto la consegna del primo Nastro Internazionale al regista Premio Oscar Bille August e alla produzione Palomar-Rai Fiction per Il Conte di Montecristo, evidenziando una continuità nella valorizzazione delle eccellenze produttive italiane.

I Nastri d'Argento Grandi Serie: un progetto di valorizzazione

I Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 rappresentano un progetto speciale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo. L'Italian Global Series, che ospita la premiazione, è un evento mirato a valorizzare le coproduzioni europee di grandi storie condivise nell'immaginario continentale. Marco Spagnoli, direttore della rassegna, ha espresso l'onore di ospitare la consegna di un premio così prestigioso, soprattutto nell'anno dell'ottantesimo anniversario della nascita del Nastro d'Argento, il più antico riconoscimento dell'industria audiovisiva italiana. Ha inoltre ricordato che "Sandokan" ha incontrato il pubblico per la prima volta proprio durante l'edizione 2025 del festival, consolidando il suo percorso di successo.