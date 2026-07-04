Rita Pavone, icona della musica italiana con oltre sessant’anni di brillante carriera, è pronta a incantare il pubblico dell’Arena Rubicone di Gatteo a Mare. L’artista sarà la protagonista di un atteso appuntamento nell’ambito della rassegna ‘La Milanesiana’, un incontro intitolato ‘Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro’. Durante la serata, la cantante dialogherà con Mario Andreose, presidente della Nave di Teseo, ripercorrendo le tappe salienti della sua straordinaria vita artistica e personale, offrendo al contempo uno sguardo sulle sue riflessioni attuali e sui progetti futuri.

Carriera, affetti e un traguardo speciale

In una recente intervista, Rita Pavone ha rievocato con emozione gli albori della sua carriera, un percorso che prese il via con la vittoria al Festival degli Sconosciuti nel 1962. Quell’evento si rivelò un momento cruciale, permettendole di incidere il suo primo disco e di avviare una parabola artistica costellata di successi. La conversazione si è poi soffermata sul suo profondo e duraturo legame con Teddy Reno, suo marito da ben cinquantotto anni. La loro storia d’amore, inizialmente accolta con scetticismo, ha saputo superare ogni pregiudizio, consolidandosi nel tempo come un esempio di affetto e complicità. La famiglia si prepara ora a celebrare un evento di grande importanza: Teddy Reno festeggerà il suo centesimo compleanno la settimana successiva al 4 luglio, un’occasione che la coppia intende celebrare in un clima di intimità e serenità.

Tra ispirazioni musicali e visioni per il futuro

La Pavone ha espresso la sua ammirazione per la nuova generazione di artisti, citando in particolare Ultimo e sottolineando l’importanza, per qualsiasi interprete, di sapersi continuamente reinventare per mantenere viva la propria presenza nel panorama musicale. Un capitolo a parte è dedicato al suo rapporto speciale con Morrissey. La cantante ha ricordato con affetto momenti significativi, come l’abbraccio sul palco e la dedica ricevuta dall’artista britannico – “Alla mia musa, Rita Pavone” – insieme alla sua dichiarazione di voler avere un brano della Pavone nella bara. Di fronte a tale stima, Rita Pavone ha affermato che, qualora Morrissey proponesse un duetto, si inginocchierebbe per l’emozione e l’onore.

Riguardo al Festival di Sanremo, l’artista ha mostrato apprezzamento per l’approccio internazionale della nuova direzione artistica. Ha inoltre suggerito alcune innovazioni per la kermesse, tra cui il desiderato ritorno delle star internazionali sul palco dell'Ariston e una maggiore attenzione alla fluidità dello spettacolo, evitando interruzioni comiche che potrebbero spezzarne il ritmo. Infine, ha condiviso la sua visione sul ruolo degli artisti in relazione ai messaggi politici, ritenendo preferibile evitare discorsi di questo tipo durante le esibizioni, in linea con il pensiero di colleghi illustri come De Gregori, per rispettare l’eterogeneità del pubblico.

L'eredità di un'icona

Rita Pavone si conferma una delle figure più emblematiche e longeve del panorama musicale e dello spettacolo italiano.

Con una carriera iniziata negli anni Sessanta, ha attraversato e influenzato decenni di cultura popolare, lasciando un segno indelebile tra musica, televisione e cinema. La sua capacità di mantenere intatta una straordinaria energia espressiva e una costante propensione al rinnovamento la rende un’artista senza tempo, la cui presenza continua a essere un punto di riferimento nel tessuto culturale italiano. Il suo percorso è costellato di collaborazioni prestigiose e di una costante, vibrante presenza che testimonia la sua inesauribile passione per l'arte.