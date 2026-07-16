Settecolori e altri cinque editori, tra cui Uovonero, parteciperanno alla prossima edizione di Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria che si terrà dal 4 all’8 dicembre 2026 al Roma Convention Center La Nuvola. La conferma giunge dopo i necessari chiarimenti sull'interpretazione del limite di fatturato di due milioni di euro previsto dal regolamento, una questione che aveva acceso un dibattito sull'ammissibilità di alcune realtà. L’organizzazione della fiera ha infatti precisato, a seguito di un'attenta valutazione, che gli editori in questione hanno dimostrato di rispettare i requisiti per l'ammissione, superando le perplessità emerse negli ultimi mesi circa le modalità di calcolo e verifica del dato economico.

La necessità di un chiarimento era sorta a fronte di alcune domande di partecipazione che avevano sollevato interrogativi sull'interpretazione della soglia massima di fatturato. La commissione organizzatrice ha quindi ribadito che la valutazione si basa esclusivamente sui dati forniti "in occasione della preiscrizione", concludendo che "non sono emersi elementi che giustifichino l’esclusione" dei sei editori. Questa decisione riafferma l'impegno della fiera a tutelare la sua missione principale: garantire sostegno e visibilità alle piccole e medie case editrici attraverso il rispetto di precisi criteri economici.

Il regolamento a tutela della piccola editoria

Fondata nel 2002, Più Libri Più Liberi si è affermata come un punto di riferimento cruciale per le realtà editoriali indipendenti a livello nazionale.

La manifestazione adotta criteri economici rigorosi, in particolare il limite di due milioni di euro di fatturato annuale, per assicurare che la partecipazione sia concentrata sui soggetti più piccoli. Questo meccanismo è fondamentale per impedire che grandi gruppi editoriali possano sfruttare un evento specificamente dedicato all'editoria indipendente. Ogni anno, la fiera accoglie centinaia di espositori da tutta Italia, proponendo un ricco programma di incontri, presentazioni e panel volti a promuovere la lettura e a valorizzare il catalogo dei piccoli editori.

L'edizione del 2025 ha visto la partecipazione di oltre 500 espositori e ha registrato più di 40.000 visitatori, a testimonianza del grande interesse da parte del pubblico e degli operatori del settore.

Il Roma Convention Center La Nuvola, con il suo design di Massimiliano Fuksas, si conferma la sede ideale per l'evento, grazie alla sua capacità di ospitare iniziative culturali di vasta portata e di offrire significativa visibilità agli editori.

Settecolori e Uovonero: il loro ruolo nel panorama editoriale

Settecolori, con sede a Cagliari, si distingue per il suo catalogo di letteratura per bambini e ragazzi, con un'attenzione particolare a temi inclusivi e alla promozione della diversità. Ha ottenuto diversi riconoscimenti per la sua qualità editoriale e per la capacità di attrarre nuovi lettori. Uovonero, fondata nel 2010, è un'altra realtà indipendente che si è affermata a livello nazionale nel settore della narrativa inclusiva per giovani lettori, grazie alla pubblicazione di opere mirate all'accessibilità.

Queste due case editrici rappresentano una parte vitale del dinamico tessuto di piccole e medie imprese editoriali che arricchiscono il mercato italiano. La loro partecipazione a eventi come Più Libri Più Liberi offre una vetrina essenziale. La conferma della loro ammissione, a seguito dei chiarimenti sul regolamento, evidenzia il ruolo cruciale che realtà come Settecolori e Uovonero svolgono nel garantire la pluralità e l'innovazione nel panorama librario nazionale.