L'attrice Sharon Stone è stata protagonista a Roma di un significativo evento internazionale, la 'Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear Wars', tenutasi in Campidoglio. Durante l'assemblea, che ha riunito premi Nobel e importanti rappresentanti istituzionali per dibattere sui rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, Stone ha rivolto un messaggio diretto a Donald Trump. Nel suo intervento, l'attrice ha enfaticamente dichiarato che la dignità umana non può essere ridotta a un algoritmo, invitando l'ex presidente degli Stati Uniti a essere una persona di cui "una madre potrebbe andare fiera".

Dignità e principi: il monito di Sharon Stone

Il cuore del messaggio di Sharon Stone ha risuonato con forza, sottolineando l'importanza dei principi fondamentali che vengono insegnati ai bambini fin dall'infanzia. Questi valori, ha spiegato l'attrice, mantengono la loro validità e rilevanza anche nell'età adulta, fungendo da bussola etica. Stone ha evidenziato come sia cruciale mantenere l'innocenza e la dignità, specialmente in un'epoca caratterizzata da rapidi progressi tecnologici che pongono inedite sfide etiche. Il suo appello a Trump si inserisce in questa più ampia riflessione, sollecitando una profonda considerazione sul ruolo della responsabilità personale e sull'esempio che ogni individuo offre alle generazioni future.

L'impegno degli artisti e la 'Dichiarazione di Roma'

La partecipazione di Sharon Stone all'assemblea non si è limitata al suo status di attrice di fama mondiale, ma ha evidenziato il suo profondo e costante impegno umanitario. Nota per la sua storica battaglia contro l'Hiv/Aids e per il sostegno a numerose cause sociali, Stone ha presenziato all'evento anche in veste di ambasciatrice di questi valori. L'importante incontro si è concluso con la solenne firma della 'Dichiarazione di Roma', un documento programmatico che stabilisce principi condivisi per la governance dell'intelligenza artificiale. Questa dichiarazione mira a promuovere con fermezza la dignità umana, la responsabilità etica e la cooperazione internazionale, delineando un percorso per affrontare le complessità dell'era digitale.

Stone ha inoltre ribadito il ruolo essenziale degli artisti nel preservare una prospettiva di innocenza e nel difendere la dignità, considerandoli pilastri irrinunciabili nel dibattito sulle nuove tecnologie.

Sharon Stone: una vita tra cinema e attivismo

Riconosciuta a livello globale per le sue memorabili interpretazioni cinematografiche, tra cui spicca il ruolo nel celebre film 'Casinò' diretto da Martin Scorsese, Sharon Stone ha saputo affiancare alla sua brillante carriera artistica un'intensa attività di attivismo sociale. Da anni, infatti, è in prima linea nella promozione della ricerca sull'Hiv/Aids e nel supporto a diverse iniziative umanitarie. La sua sensibilità verso le tematiche sociali e la difesa della dignità umana è stata forgiata anche attraverso esperienze personali significative.

L'attrice ha affrontato con coraggio diverse difficoltà, inclusi problemi di salute e gravi lutti familiari, che hanno profondamente influenzato la sua visione del mondo e rafforzato la sua determinazione nel portare avanti cause di grande rilevanza etica e sociale.