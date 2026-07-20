Nel cuore del quartiere romano di Testaccio, le riprese del film ‘Positano’, una commedia d’azione romantica prodotta da Wildside per Netflix, stanno scatenando forti proteste tra i residenti. Nonostante la presenza di star di calibro internazionale come Matthew McConaughey e Zoe Saldana, entrambi premi Oscar, e la direzione del regista anch’esso premio Oscar Daniel Roher, il malcontento degli abitanti è palpabile. I cittadini lamentano infatti una serie di disagi significativi legati all’organizzazione del set cinematografico, che ha trasformato il rione in un’area blindata e difficile da vivere.

Disagi alla viabilità e la caccia al parcheggio

Le principali lamentele dei residenti si concentrano sui numerosi divieti di sosta che sono stati imposti in diverse vie del quartiere. Questa misura ha reso estremamente ardua la ricerca di un parcheggio, un problema già cronico in una zona di Roma notoriamente congesta e frequentata. Le modifiche alla viabilità hanno interessato in particolare aree nevralgiche come piazza Santa Maria Liberatrice, via Amerigo Vespucci e via Luigi Vanvitelli, oltre ad altre strade limitrofe. Il disagio è tale che alcuni dei cartelli di divieto sono stati coperti da messaggi di protesta, chiara espressione del crescente malcontento e del senso di penalizzazione avvertito dagli abitanti, costretti a subire restrizioni per le esigenze della produzione.

L'intervento del Municipio I e le risposte istituzionali

Di fronte alle numerose segnalazioni e al montare delle proteste, il Municipio I si è mosso chiedendo un incontro urgente con il Dipartimento Attività culturali e la Polizia Locale. L’obiettivo è discutere i gravi disagi che le occupazioni temporanee autorizzate stanno causando alla cittadinanza. Tra le problematiche evidenziate, oltre alla carenza di parcheggi, spiccano la presenza di mezzi pesanti, il rumore costante, le emissioni e le limitazioni nell’accesso ad aree verdi e spazi comuni, elementi che compromettono la qualità della vita nel rione. L’assessore capitolino alla Cultura ha assicurato che le istanze del territorio saranno valutate con la massima attenzione, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra il valore economico e promozionale delle produzioni cinematografiche e il benessere dei cittadini.

Le tappe del film e la trama

Prima di approdare nella Capitale, la produzione del film ‘Positano’ aveva già incontrato ostacoli e proteste simili in altre località. Scene del lungometraggio erano state girate sul Lago d’Iseo, dove residenti e turisti avevano manifestato il loro dissenso per le limitazioni imposte. Parte delle riprese si è svolta anche nel comune di Praiano, affacciato sulla suggestiva costiera amalfitana. La trama del film ruota attorno alle vicende di due ladri di gioielli che, incontratisi durante un furto, decidono di unire le forze per un nuovo, grande colpo. Questa collaborazione si trasformerà in una vera e propria avventura romantica. A Testaccio, mentre una parte della popolazione è animata dalla curiosità di intravedere le star, la maggioranza dei residenti attende con impazienza la conclusione delle riprese e il tanto agognato ritorno alla normalità, dopo giorni di significative modifiche alla vita quotidiana del quartiere.