Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ha partecipato il 9 luglio 2026 alla 25esima edizione del festival 'Il Libro Possibile' a Polignano a Mare. Nel suo intervento, ha affrontato il tema delle risorse umane dichiarando: "Noi non abbiamo tolto persone, le abbiamo aggiunte". Questa strategia di Pirelli punta all'incremento del personale anziché alla riduzione, anche in un contesto economico difficile.

Tronchetti Provera ha sottolineato l'importanza dell'innovazione e della formazione per affrontare le sfide del mercato globale.

L'investimento sulle persone è centrale per la competitività aziendale. Il suo intervento si è inserito nel programma della manifestazione, che celebra un quarto di secolo e ospita protagonisti di cultura, impresa e istituzioni.

Il Festival 'Il Libro Possibile': un appuntamento culturale di rilievo

La 25esima edizione de 'Il Libro Possibile' si svolge a Polignano a Mare, coinvolgendo autori, imprenditori, artisti e rappresentanti delle istituzioni. È uno dei principali appuntamenti culturali estivi, con incontri, dibattiti e spettacoli, ospitando personalità di spicco di letteratura, scienza, politica ed economia.

Pirelli: innovazione e valorizzazione del capitale umano

La multinazionale Pirelli, leader negli pneumatici, vanta una tradizione di attenzione a innovazione e crescita professionale.

Promuove programmi di formazione e sviluppo competenze dei dipendenti per rafforzare la presenza nei mercati internazionali e sostenere la competitività tramite il capitale umano. L'approccio di Tronchetti Provera riflette le strategie di lungo periodo aziendali nel contesto globale, confermando una visione all'avanguardia nella gestione delle risorse.