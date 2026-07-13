Sono state ufficialmente annunciate le composizioni delle Giurie internazionali per le sezioni Orizzonti e Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis", in vista dell'83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La prestigiosa manifestazione, diretta da Alberto Barbera, si terrà dal 2 al 12 settembre. Le giurie sono formate da professionisti del settore cinematografico provenienti da diverse nazioni e con un'ampia gamma di esperienze.

Queste importanti giurie avranno il compito di valutare con attenzione le opere in concorso nelle rispettive sezioni.

I riconoscimenti ufficiali saranno assegnati durante la cerimonia di chiusura dell’83. Mostra, prevista per sabato 12 settembre nella suggestiva Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

I compiti delle giurie e i premi in palio

La Giuria Orizzonti avrà la responsabilità di decretare i vincitori, senza possibilità di ex aequo, per diverse categorie prestigiose. Tra queste figurano il Premio Orizzonti per il miglior film, il premio per la migliore regia, il Premio Speciale della Giuria Orizzonti, e i riconoscimenti per la migliore interpretazione femminile e maschile. Saranno inoltre premiati la migliore sceneggiatura e il miglior cortometraggio. La sezione Orizzonti è stata concepita per valorizzare le nuove tendenze e i linguaggi innovativi del cinema mondiale, una missione che si riflette nella diversità delle professionalità che compongono la giuria.

Analogamente, la Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà i suoi riconoscimenti con la stessa regola di non ammettere ex aequo. Il premio più ambito è il Leone del Futuro ‑ Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis", destinato alla migliore opera prima di lungometraggio. Questa selezione avverrà tra tutte le opere prime presentate nelle diverse sezioni competitive della Mostra, incluse la Selezione ufficiale e le Sezioni Autonome e Parallele. Un significativo premio di 100.000 dollari, messo a disposizione da Filmauro, accompagnerà il Leone del Futuro, e sarà equamente suddiviso tra il regista e il produttore dell’opera vincitrice, fornendo un importante sostegno ai nuovi talenti.

Il significato delle giurie alla Mostra del Cinema

L’importanza delle giurie internazionali alla Mostra del Cinema di Venezia è cresciuta costantemente nel corso degli anni, sottolineando la natura sempre più globale della manifestazione. La sezione Orizzonti, in particolare, è stata istituita per promuovere i nuovi linguaggi cinematografici e per dare risalto alle esperienze più innovative del cinema contemporaneo. La presenza di esperti con background diversi garantisce uno sguardo ampio e trasversale sulle opere presentate, favorendo una valutazione completa e articolata.

Il Leone del Futuro, intitolato a Luigi De Laurentiis – figura di spicco nel panorama cinematografico italiano – rappresenta un riconoscimento fondamentale per le opere prime.

Questo premio mira a sostenere il lancio di nuovi talenti internazionali, offrendo loro una piattaforma di visibilità unica. Il valore economico del premio, unito al prestigio del riconoscimento, assicura un'ampia risonanza alle opere selezionate. Il Palazzo del Cinema al Lido, sede delle premiazioni, rimane un luogo simbolo e storico per la settima arte, aggiungendo ulteriore lustro all'evento.