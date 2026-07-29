Giovedì 29 luglio 2026, le sale cinematografiche italiane si preparano a un confronto inedito e quasi impossibile, mettendo a confronto due titoli di genere e stile estremamente diversi. Il pubblico potrà scegliere tra l'attesissimo Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo della saga Marvel con Tom Holland e Zendaya, chiamato a raccogliere il testimone del grande evento cinematografico dell'estate, l'Odissea di Christopher Nolan, già campione d’incassi mondiale e con il suo Ulisse protagonista. L'altra proposta è il documentario Kim Novak’s Vertigo – La donna che visse due volte, un ritratto intimo dell'enigmatica icona di Hollywood e del suo legame con il capolavoro di Alfred Hitchcock.

Spider-Man: Brand New Day segna una svolta significativa per il personaggio di Peter Parker. Ambientato quattro anni dopo gli eventi di No Way Home, il film mostra un Peter adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dai ricordi delle persone a lui care per salvare il mondo. Ora, combatte il crimine come Spider-Man a tempo pieno in una New York che non ricorda più il suo nome. L'intensificarsi delle sue responsabilità scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Nel frattempo, una misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che l'eroe abbia mai affrontato, questa volta incarnata da una villain donna.

Il film conferma il ritorno di Tom Holland nel ruolo del protagonista e si avvale della regia di Destin Daniel Cretton.

Un eroe solo tra sacrificio e nuove minacce

Il nuovo capitolo di Spider-Man pone l'accento sulle profonde conseguenze psicologiche delle scelte di Peter Parker. Tom Holland ha espresso il suo orgoglio per la pellicola, definendola "il miglior Spider-Man che abbiamo realizzato". L'attore ha attribuito gran parte del merito al regista Destin Daniel Cretton, capace di condensare molteplici idee in una storia dalla forte componente emotiva: "Ha raccontato la storia di un ragazzo completamente solo, un’esperienza in cui tantissime persone possono riconoscersi, senza rinunciare all’azione e allo spettacolo".

Il cast include anche Zendaya, nuovamente nei panni di MJ, e Jacob Batalon (Ned), sebbene nessuno dei due ricordi più l’identità di Peter a causa del sacrificio compiuto nel capitolo precedente. Tra i protagonisti figurano anche Jon Bernthal e Sadie Sink. La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, si posiziona come uno degli eventi cinematografici di punta dell’estate, pronto a raccogliere l'eredità del successo mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan.

Kim Novak, l'icona di Hollywood che scelse l'indipendenza

L'altra grande uscita del weekend è Kim Novak’s Vertigo – La donna che visse due volte, un documentario che offre uno sguardo privilegiato sulla carriera dell’attrice e, in particolare, sul suo rapporto con il film culto di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte (Vertigo).

Attraverso materiali d’archivio e testimonianze dirette, il documentario ritrae Novak come una star fieramente autonoma, che ha scelto di voltare le spalle a Hollywood e ai riflettori per abbracciare una vita di solitudine, espressione personale e autenticità. Un tempo tra le attrici più richieste e quotate del cinema americano, Kim Novak rimane un caso emblematico di chi ha preferito la propria individualità alle regole stringenti dello studio system e alla pressione della celebrità.

Con queste due proposte, il weekend cinematografico italiano offre una sfida ideale tra grandi nomi e generi opposti: da una parte l'azione e i dilemmi di un supereroe moderno sospeso tra sacrificio e responsabilità, dall’altra il viaggio intimo e fuori dagli schemi di una diva storica che ha scelto l’indipendenza. Entrambe le pellicole rappresentano, ciascuna a modo proprio, percorsi di fuga dalle aspettative esterne, attraverso il cinema.