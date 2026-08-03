Ad Ancona è stato presentato un nuovo e significativo progetto rivolto ai giovani musicisti, che prevede l'attivazione di una piattaforma digitale innovativa e l'installazione di appositi totem in città per consentire esibizioni musicali in strada. L'iniziativa, promossa dal Comune di Ancona, mira a valorizzare la creatività dei giovani e a offrire loro nuove opportunità di visibilità e aggregazione, stimolando la partecipazione culturale.

Dettagli del progetto: piattaforma digitale e totem urbani

La piattaforma digitale consentirà ai giovani artisti di iscriversi e prenotare le proprie esibizioni nei punti individuati in città, dove saranno installati appositi totem.

Questi dispositivi fungeranno da punto di riferimento essenziale per le performance musicali e permetteranno di gestire in modo organizzato le esibizioni, evitando sovrapposizioni e garantendo il rispetto degli spazi pubblici. Il progetto è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'amministrazione comunale e operatori qualificati del settore musicale, evidenziando la portata dell'iniziativa.

Obiettivi e modalità di partecipazione per i talenti emergenti

L'obiettivo principale dell'iniziativa è favorire l'espressione artistica dei giovani, offrendo loro strumenti innovativi per promuovere il proprio talento. Il Comune di Ancona intende così incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale cittadina e contribuire alla creazione di una solida rete di artisti locali.

Gli interessati potranno accedere alla piattaforma digitale, iscriversi e scegliere le date e i luoghi disponibili per le esibizioni, usufruendo dei totem installati nelle aree urbane selezionate, rendendo la città un palcoscenico diffuso.