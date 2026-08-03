Ad Assisi si prepara un'edizione speciale della Cavalcata di Satriano, un evento di profondo significato che si inserisce nelle celebrazioni dell'ottavo centenario francescano. L'iniziativa, organizzata dalla Compagnia dei Cavalieri di Satriano, è un omaggio a San Francesco e alla sua eredità spirituale, ripercorrendo i luoghi salienti della sua vita.

La manifestazione, in programma il 7 e 8 settembre, vedrà la partecipazione di numerosi cavalieri e figuranti che attraverseranno i territori tra Assisi e Satriano. Il cuore dell'evento è la rievocazione storica dell'ultimo viaggio di San Francesco, quando, ormai gravemente malato, fu accompagnato dai suoi fedeli da Nocera Umbra fino ad Assisi, sua città natale.

Ogni anno, la Cavalcata attira partecipanti da diverse regioni d'Italia, distinguendosi per l'attenzione ai valori francescani di fraternità, rispetto per la natura e accoglienza. Questa edizione speciale pone l'accento sui temi della pace e della cura del creato, principi fondamentali della spiritualità di San Francesco.

L'edizione 2026: un tributo all'ottavo centenario

L'edizione 2026 della Cavalcata di Satriano assume un rilievo particolare per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il percorso toccherà i principali luoghi legati al Santo tra Assisi, Nocera Umbra e Satriano, con tappe dedicate alla riflessione e alla preghiera. Sono previsti incontri con le comunità locali e iniziative culturali per coinvolgere le nuove generazioni, trasmettendo il messaggio francescano.

La Compagnia dei Cavalieri di Satriano: custodi di una tradizione

La Compagnia dei Cavalieri di Satriano è l'associazione promotrice e organizzatrice. Fondata ad Assisi, si dedica alla valorizzazione delle tradizioni legate a San Francesco e alla promozione di eventi culturali e religiosi nel territorio umbro. La Cavalcata di Satriano si conferma un appuntamento significativo del calendario francescano, richiamando ogni anno visitatori e pellegrini per riscoprire l'autentico spirito francescano.