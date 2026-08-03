Il futuro del sequel di Barbie è in bilico. Secondo quanto riportato dal New York Times, la Warner Bros non avrebbe trovato un accordo con Margot Robbie e Ryan Gosling per un nuovo film diretto da Greta Gerwig, mettendo a rischio la realizzazione del progetto.

Il nodo delle trattative

Stando a quanto riferito dal quotidiano statunitense, l'amministratore delegato della Warner Bros, David Zaslav, avrebbe respinto le richieste economiche avanzate dagli attori.

In particolare, Ryan Gosling, candidato all'Oscar per il ruolo di Ken, avrebbe chiesto un compenso di 20 milioni di dollari per tornare nel cast del sequel.

Il futuro del progetto

Il primo Barbie, diretto da Greta Gerwig, ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale, un risultato che rende naturale l'interesse della Warner Bros a realizzare un secondo capitolo.

Il tempo, però, è un fattore decisivo. In assenza di un accordo, a dicembre i diritti per l'adattamento cinematografico delle avventure della celebre bambola torneranno alla Mattel.