Il concerto di Jovanotti, atteso per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera a Barletta, è a rischio di annullamento. La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunitasi in Prefettura la mattina del 12 agosto, ha infatti preso atto dell'inidoneità dell'area. Tale valutazione è stata espressa dalla Asl Bat, a seguito degli esiti dei campionamenti eseguiti nei giorni scorsi dall'Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Le risultanze della riunione della commissione saranno ora sottoposte all'esame del Suap, lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Barletta.

Sarà il Suap a dover vagliare il parere espresso prima di procedere con l'autorizzazione o meno dell'evento musicale. Nel frattempo, la Trident, società organizzatrice del concerto, ha prontamente reagito fissando una conferenza stampa via Zoom per il pomeriggio del 12 agosto. Un ulteriore incontro con la stampa è già stato calendarizzato per la mattina del 13 agosto, presso il Comune di Barletta.

La Commissione di Vigilanza e le sue Funzioni

La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, organismo istituito presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, svolge un ruolo cruciale nella valutazione della sicurezza degli eventi. Le sue competenze includono l'espressione di pareri in merito a sicurezza, agibilità e igiene dei luoghi destinati a ospitare spettacoli pubblici.

Tale funzione è regolamentata dall'articolo 142 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635), garantendo che ogni spazio adibito a manifestazioni pubbliche rispetti standard precisi.

Il Ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap)

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) rappresenta il punto di riferimento per gli organizzatori di eventi. È il Suap a ricevere e gestire gli esiti delle valutazioni espresse da commissioni come quella di vigilanza. Nel contesto del concerto di Jovanotti a Barletta, il Suap del Comune esaminerà il parere di inidoneità espresso. La sua decisione sarà determinante per stabilire se l'evento potrà o meno avere luogo, in quanto responsabile del rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.