Giovanni Firera, già console onorario della Repubblica d’Albania in Piemonte, ha recentemente pubblicato una guida pratica intitolata "Trasferirsi in Albania. Guida pratica, fiscale e amministrativa per cittadini italiani, professionisti, imprenditori e pensionati" (Morrone Editore, 185 pagine, €18). Questo nuovo volume offre un quadro completo delle opportunità e della realtà amministrativa per gli italiani che considerano un trasferimento nel Paese balcanico. Il libro nasce dalla profonda conoscenza che Firera ha del contesto albanese, maturata attraverso anni di esperienza istituzionale e di relazioni dirette con il territorio.

L'opera si rivolge a un vasto pubblico di cittadini italiani, inclusi imprenditori, professionisti e pensionati, interessati a intraprendere una nuova vita in Albania. Il Paese ha infatti vissuto negli ultimi anni una significativa trasformazione economica e sociale, diventando una meta attrattiva. La guida illustra le procedure pratiche, fiscali e amministrative essenziali per un trasferimento consapevole, ponendo l'accento sulla necessità di un approccio responsabile. Firera sottolinea l'importanza di conoscere di persona il territorio, visitare le città, incontrare gli operatori economici e confrontarsi con chi ha già compiuto questo passo.

L'autore esorta a superare stereotipi e luoghi comuni sull'Albania, invitando a guardare al Paese con maggiore consapevolezza e apertura, per cogliere le reali opportunità offerte dalla sua evoluzione.

È fondamentale non improvvisare, ma informarsi approfonditamente su normative, procedure di residenza, fiscalità e gestione amministrativa prima di prendere decisioni importanti.

Perché scegliere l’Albania: contesto e indicazioni pratiche

Negli ultimi anni, l'Albania si è affermata come una destinazione privilegiata per i cittadini stranieri in cerca di nuove opportunità, grazie a una notevole evoluzione economica e sociale. La guida evidenzia l'importanza di acquisire informazioni aggiornate sulle principali città, sulle procedure di affitto e acquisto di immobili e sui rapporti con il tessuto produttivo locale, specialmente per chi intende avviare nuove attività imprenditoriali. Firera raccomanda di stabilire contatti diretti con operatori già attivi sul territorio per comprendere meglio le dinamiche lavorative e amministrative.

Un aspetto cruciale evidenziato è la diversità tra le varie aree urbane. Città come Tirana, la capitale, offrono servizi più orientati a una clientela internazionale, pur mantenendo salde le proprie radici culturali. La conoscenza delle lingue, in particolare dell'inglese nelle zone più cosmopolite, può facilitare l'inserimento iniziale. Tuttavia, viene fortemente consigliato un percorso di integrazione linguistica e sociale per un adattamento più sereno al nuovo contesto.

Consigli utili e testimonianze dirette

L'esperienza di numerosi stranieri che si sono trasferiti in Albania conferma la necessità di raccogliere consigli pratici e informazioni affidabili. Ad esempio, coloro che si stabiliscono a Tirana spesso optano inizialmente per soluzioni abitative temporanee tramite piattaforme digitali come Airbnb, prima di individuare una sistemazione stabile attraverso agenzie locali o la collaborazione con altri residenti internazionali.

La ricerca di aree con servizi adeguati e una conoscenza basilare dell'inglese agevolano il periodo di ambientamento, in particolare nelle zone con una maggiore presenza di stranieri.

Tra le raccomandazioni più frequenti vi è quella di pianificare con attenzione la logistica del trasferimento: informarsi sulla legislazione relativa a visti e permessi di soggiorno, acquisire dettagli su fiscalità e sanità pubblica, e verificare l'esistenza di comunità o servizi di supporto per stranieri. Molti sottolineano come un atteggiamento di apertura all'adattamento culturale e linguistico sia determinante per un'integrazione positiva in Albania, favorendo un rapporto autentico e costruttivo con la società locale.