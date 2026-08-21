Louis Vuitton si prepara a lanciare a fine settembre 2026 la sua nuova capsule collection maschile, ideata dal direttore creativo Pharrell Williams. L'ispirazione per questa linea esclusiva proviene da un raffinato picnic all'aria aperta nella campagna inglese, un tema che fonde con maestria decoro e praticità, incarnando lo spirito del dandy moderno che da sempre guida la visione di Williams per la moda uomo della maison.

La storica tradizione di viaggio raffinato di Louis Vuitton si manifesta attraverso motivi, palette cromatiche e stampe che evocano i suggestivi paesaggi del Nord.

La collezione, pensata per le mezze stagioni, si distingue per l'uso di materiali caldi e impermeabili, ideali per l'autunno e i primi sentori di primavera. La versatilità è un pilastro: i capi richiamano l'atmosfera conviviale e talvolta imprevedibile di una tavola all'aperto, con colori che spaziano dalle sfumature nebbiose a quelle più luminose di un cielo velato, e dettagli che richiamano sia l'equipaggiamento da campeggio sia il lusso degli interni in pelle di un'auto sportiva. Immancabile il classico baule da picnic Louis Vuitton, arricchito dal suo iconico monogramma.

L'arte del monogramma e i dettagli distintivi

Nella capsule collection, le celebri applicazioni del monogramma LV sono reinterpretate da Williams con una creatività poliedrica.

Si presentano in versioni invecchiate, che simulano l'usura di un capo prediletto, o minimizzate nel “nanogram” delle fodere in seta. Il monogramma è anche intessuto in richiami a tovaglie classiche, goffrato con discrezione, proposto in jacquard tono su tono o attraverso tecniche di floccaggio sfumato. Questi elementi iconici si fondono in grafiche che illustrano momenti di svago nella natura, come bouquet di fiori selvatici e champagne ghiacciato.

Un altro motivo distintivo, il Damier Check, è presente in lana double face o cotone trapuntato, evocando il patchwork di una coperta da esterno. Un paesaggio delle Highlands, dipinto con la delicatezza di un pastello a olio, integra i marchi monogram su mohair e pelle, sottolineando l'attenzione ai dettagli e alla fusione tra arte e moda.

Un guardaroba versatile per ogni occasione

La selezione dei tessuti privilegia la massima flessibilità, permettendo di indossare i capi a strati in autunno o a inizio primavera. La collezione rivitalizza le silhouette rilassate, bilanciando un pragmatismo sobrio con una sensibilità erudita e marcatamente british. Capi pratici come le flanelle dalle linee pulite, le fodere imbottite in nylon, le maglie strutturate, le pellicce e i robusti cappotti di lana sono pensati per resistere al tempo e si integrano armoniosamente con la collezione formale maschile della maison, creando un guardaroba coeso e funzionale.

Tra le proposte più versatili spiccano una felpa con zip in pelle e camicie leggere in camoscio, perfette sia come capospalla che come strato intermedio.

Le camicie in denim giapponese scuro, ricamate e con bottoni in madreperla, i giubbotti con cappuccio e i pantaloni da carpentiere rispondono all'esigenza di un abbigliamento da lavoro versatile, facilmente abbinabile per occasioni eleganti o casual. I chino sartoriali presentano risvolti con bottoni o eleganti tasche cargo, per uno stile disinvolto.

Un pezzo chiave è la giacca da lavoro in jacquard di lana, cashmere e seta a doppio strato, reversibile: da un lato sfoggia il monogramma Heritage all-over e dall'altro un singolo stemma sul taschino. Completano la linea bomber in maglia di cotone e pile di nylon/stampa, e un gilet in pelliccia di visone modernizzato con un intarsio sfumato ispirato all'iconico motivo Damier Check. Questa collezione si configura come un guardaroba multifunzionale, adatto sia alla vita metropolitana che alle avventure all'aperto, senza mai rinunciare a eleganza, comfort e uno stile distintivo.