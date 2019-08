In questa estate 2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli.

La più gettonata è la chioma corta di Ruby Rose. La capigliatura dell'attrice australiana è molto facile da gestire e inoltre è perfetta per ogni occasione: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Ruby Rose ultimamente ha rinnovato il proprio look e ha optato per dei capelli corti con il ciuffo; per quanto riguarda la tonalità ha scelto un bel castano.

Questa proposta è perfetta per avere un look molto sbarazzino e fresco: inoltre questa capigliatura può essere sfoggiata anche in autunno.

Per essere sempre di tendenza il pixie può essere abbinato a un ciuffo lungo: quest'ultimo può essere mosso, wild oppure con il gel, in modo da accontentare anche le ragazze più esigenti. Ruby porta il ciuffo sparato in alto, in perfetto stile rock, davvero molto originale.

Per un look ordinato si può realizzare anche la riga laterale.

Affinché il taglio duri più a lungo un consiglio è quello di tagliare la chioma cortissima ai lati. Prima di qualunque decisione è comunque sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

La capigliatura di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, è in vacanza in Grecia e fornisce ispirazione su come portare la chioma anche in spiaggia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Al mare i capelli vanno sempre protetti dai raggi del sole, dalla salsedine e dal calore, magari utilizzando degli accessori alla Moda: quindi via libera con i cappelli, le fasce o le bandane. Va ricordato che sulla capigliatura è necessario applicare sempre dei prodotti adatti: ad esempio spray, oli o creme, perfetti per proteggere i capelli.

La bella Aurora Ramazzotti, per tenere a bada i vari ciuffi, ha scelto una bella fascia di raso stampato: questo accessorio è "molto estivo" e ne esistono in tinta unita o fantasia.

Inoltre per completare il tutto ha indossato anche degli orecchini, una collana e degli occhiali super colorati: tutti accessori utili per essere perfette anche al mare e non passare mai inosservate.

Consigli

Se una ragazza vuole un'alternativa alla fascia può optare per dei foulard: quest'ultimo può essere annodato intorno alla testa. Il foulard può essere utilizzato anche per sigillare una coda alta o una treccia, per avere sempre uno stile molto elegante e originale.

Questo look può essere utilizzato anche per lo shopping, per una serata in discoteca o una festa in riva al mare.

Le proposte insomma non mancano mai e aspettano solo di essere scoperte e copiate: in particolare in questo momento, che pare essere quello giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli.