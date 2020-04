Sono tantissime le tendenze per i tagli capelli della primavera estate 2020. Quest’anno le donne potranno tornare ad apprezzare la frangia in tutte le salse ma anche tante novità relative ai tagli capelli corti, rivisti in chiave moderna e con un occhio per la tinta.

Il ritorno della frangia boho chic

In questo periodo di quarantena sono molte le donne che cercano di sistemare la frangia senza fare danni. Molti spunti arrivano dalle sfilate di Moda, dove sono state annunciate le frangette trendy della stagione, ma anche dalle star che hanno scelto di cambiare look personalizzandolo con le intramontabili frangette o le nuovissime acconciature ondulate.

Tra le più gettonate spiccano la frangia imperfetta nella nuova versione corta o la frangetta allungata che copre la fronte, anche in questo caso si tratta di due acconciature semplici da realizzare a casa. Di moda anche la frangia boho chic cortissima che riprende il mood hippie tornato in auge quest’anno e quella cortissima ed elegante da abbinare a tagli corti come il pixie cut. Per chi vuole somigliare a Charlotte Casiraghi, la principessa di Monaco ultimamente sta portando una frangia molto semplice, netta e liscia.

Essendo davvero senza fronzoli non sarà difficile farla propria. Sempre in auge anche la frangia mossa e quella in stile rock, corta e netta sulle punte mentre per chi ama osare con lo stile vintage non potrà non provare la frangetta riccia e leggermente bombata come quella della iconica Kim Basinger. Infine, intramontabili anche la frangia divisa nel mezzo e quella ricamata sfoggiata più volte da Audrey Hepburn.

Gli haircut corti imperdibili

Tra i mood più belli dell’estate ci sono anche i capelli corti che attualmente stanno vivendo un periodo di revival con sfumature dal passato, proprio come i tagli capelli medi. Tra gli hairtyles irrinunciabili il taglio corto asimmetrico e quello con ciuffo laterale. Rispetto agli anni passati, i tagli corti sono molto più femminili ed eleganti ma non rinunciano a quello stile contemporaneo che regala un allure fresco e grazioso.

Dai saloni sono arrivati molti spunti per i tagli corti: ci sono quelli sbarazzini e spettinati, i tagli corti sfilati con frangia e quelli con ciuffo lungo. Fabio Salsa, ad esempio, propone dei look biondissimi su capigliature corte e spettinate mentre Frack Provost vuole vivacizzare il look con dei caschetti cortissimi e geometrici. Tornano di moda anche i tagli corti sfilati e rasati dietro ma abbinati a nuances estrose come il grigio perla o il fucsia. Tra le tinte perfette da abbinare ai capelli corti dell’estate spicca sicuramente il biondo chiarissimo o sfumato con meches ma anche il rosso ramato intenso e le varie tonalità del castano.