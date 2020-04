Molte acconciature potranno essere create durante questa quarantena e queste potranno essere sfoggiate anche nell'estate 2020. In particolare saranno molto amate quelle portate da Amber Heard. In questo modo una ragazza risulterà perfetta anche a casa e sarà pronta per ricevere una videochiamata improvvisa.

Moda, le acconciature

Le acconciature realizzate in questo periodo dall'attrice Amber Header sono sempre di tendenza. Alcune settimane fa era in spiaggia con il suo cagnolino e sfoggiava uno chignon/top knot super spettinato.

Tra le acconciature preferite di Amber ci sono anche le trecce; quest'ultime le indossa anche sui red carpet. L'attrice decora le treccine anche con dei gioielli, perfetti per avere un look molto glamour. Inoltre Amber in questa quarantena cura moltissimo i suoi capelli e applica maschere o creme nutrienti: in questo modo la chioma non risulterà mai sfibrata o stressata. Tutte le donne dovrebbero prendere esempio dall'attrice e realizzare un'acconciatura sempre diversa ogni giorno. In questo modo il tempo passerà molto più velocemente e inoltre una ragazza sarà molto più spensierata.

Come districare i capelli

Molte volte sulla chioma di una donna sono presenti dei nodi o delle ciocche arruffate: per pettinare dei capelli di questo tipo servirà molta attenzione perché si rischierà di spezzarli. Per prima cosa si dovrà evitare di frizionare la capigliatura con l'asciugamano e di realizzare degli hairstyle troppo articolati o stretti. A questo punto servirà anche un districante molto efficace.

Non dovranno mai mancare il balsamo con olio di cocco per i capelli crespi che aiuterà a rendere perfetti i vari boccoli. Invece la maschera dovrà essere utilizzata sui capelli lunghi. Pettinare la chioma è da sempre un gesto molto naturale però si dovrà utilizzare una spazzola adatta e professionale: quest'ultima eliminerà tutti i nodi presenti e riattiverà la microcircolazione del cuoio capelluto.

Va ricordato che per pettinare i capelli ricci andrà prima applicato una lozione districante.

I consigli continuano

Per avere una capigliatura liscia si dovrà utilizzare un prodotto naturale a base di olio. Questo districante spray è senza risciacquo e sarà perfetto sia sui capelli umidi che asciutti; invece su quelli grassi andrà utilizzato alcune ore prima dello shampoo, per non appesantire troppo le radici. Un prodotto di questo tipo potrà essere creato anche a casa e serviranno l'olio di cocco, di jojoba e di argan: questi ammorbidiranno perfettamente la chioma e potranno essere applicati sulla capigliatura asciutta come impacco lisciante.

Questo è il momento più indicato per realizzare tante nuove acconciature e queste saranno di tendenza anche per l'estate 2020. Inoltre ci sarà anche il tempo per avere dei capelli super lisci.