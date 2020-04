Sono davvero tante le tendenze per i tagli di capelli della primavera estate 2020. Oltre ai tagli medi e corti, che solitamente sono molto più versatili durante i primi caldi, un posto speciale è riservato ai tagli lunghi, che oltretutto sono anche i migliori da abbinare alle acconciature: chignon, code di cavallo e trecce. Un altro trend da copiare è quello dei capelli mossi, che quest’anno tornano ad essere naturali più che mai. Curiose di scoprire quali sono le pettinature per capelli lunghi del momento?

Capelli lunghi in tutte le salse

I tagli capelli lunghi di tendenza arrivano direttamente dalle sfilate di Moda. Non sono solo le influencer di Instagram a creare dei veri e propri diktat ma anche gli stilisti che sanno abbinare gli hairstyles al look. Tra i mood del periodo spiccano certamente i tagli lunghi e ultra lisci con qualche leggera sfilatura. Si tratta di uno stile senza tempo, semplice ma d'effetto a patto di avere i capelli già lisci di base. Si possono portare sia con la riga che con la frangia, oppure creando una sorta di semi coda di cavallo sulla parte alta della testa e lasciando il resto della chioma libero.

Una variante di questo stile è rappresentato dal taglio lungo con i perimetri pari dietro.

Sempre in auge è il taglio lungo e ondulato con la riga in mezzo, che regala volume e dinamicità alla chioma. Gli esperti consigliano di abbinarlo a delle meches chiare o un balayage biondo in contrasto con il resto della capigliatura. Assolutamente di moda anche la coda di cavallo bassa, che riprende un taglio lunghissimo e liscio, e l’acconciatura con capelli ultra mossi e frangia libera molto lunga.

Per le nostalgiche degli anni ‘90 c’è anche il taglio ultra lungo con onde piatte, frangia liscia e leggermente bombata con la parte alta più voluminosa; si tratta di uno stile che però sta bene a chi ha una chioma folta. Di base, i tagli lunghi del momento sono comunque quelli leggermente mossi con la riga centrale, più versatili e adatti alla stagione estiva, visto che poi si possono personalizzare con code alte e voluminose, ondulature più importanti sulle punte e chignon leggeri.

Molti spunti arrivano comunque dagli hairstyles delle vip da copiare.

I tagli mossi del momento

Tra i trend di stagione spiccano anche i capelli ondulati, perfetti sia sulle medie lunghezze che su quelle lunghe. Anche in questo caso alcuni beauty look sembrano andare per la maggiore e hanno per protagonisti i tagli mossi. Tra i più eleganti si possono citare quelli dall’effetto naturale, semplici e versatili anche da fare a casa, e il wavy bob; un mini bob ondulato con una frangetta corta e mossa. Più eleganti e originali sono il nuovissimo hairlook The Knot, in cui i protagonisti assoluti sono il colore biondo cenere abbinato ad un torchon posteriore, e il top knot ondulato.

I saloni di bellezza propongono anche il celebre long bob nella versione mossa e il Wavy way, uno styling medio lungo con onde abbastanza voluminoso sulle lunghezze. Per le donne che amano osare, la bella stagione sarà l’occasione per copiare il nuovo look Statement wavy formato da maxi onde piatte e l’elegante touch con onde soffici che accompagnano dei torchon bassi. Da non dimenticare di scegliere il giusto colore di capelli da abbinare al look.