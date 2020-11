Il taglio di capelli corti è di tendenza in questo autunno 2020. In particolare va di moda la chioma sfoggiata ultimamente da Elodie, un hairstyle che regala alla cantante un look molto chic e sbarazzino.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti di Elodie è pari e per completare il tutto è presente una riga centrale. Per quanto riguarda lo styling la cantante ha creato una piega mossa. La tonalità di questo taglio capelli corti è un castano molto naturale. La nuance in questione risulta essere molto raffinata e il taglio addolcisce perfettamente il volto di Elodie.

Va ricordato che questa chioma può essere adattata in base ai lineamenti del volto.

Ad esempio i capelli ondulati e la riga laterale sono perfetti sui visi regolari o lunghi; invece su quelli larghi o paffuti è meglio abbinare una chioma liscia e con la riga in mezzo. La cantante cambia molto spesso il suo hairstyle e ogni volta lancia sempre delle nuove tendenze da copiare.

Acconciature capelli

Saranno di tendenza anche le chiome lunghe, che possono essere acconciate sempre diversamente. Queste sono perfette per avere un look femminile e glamour. Per ricordare gli anni '70 si può optare per lo shag: sulla capigliatura in questione sono presenti delle scalature molto profonde e lunghezze diverse. Invece per quanto riguarda lo styling si può creare una piega mossa. Sullo shag si possono abbinare la frangetta aperta al centro o quella a tendina.

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche le trecce e queste possono essere scelte in molte versioni. Per uno stile originale si può optare per la treccia "alla Raperonzolo" che risulta essere molto moderna e può essere di tonalità sfumata. Va ricordato che per trovare la proposta più adatta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale: egli troverà sempre la soluzione più adatta per ogni donna e tutte saranno accontentate.

Le pettinature da copiare continuano

Le trecce "alla francese" sono molto facili da realizzare e regalano un look molto elegante. Quindi questa proposta è perfetta per un matrimonio o una serata importante. Va ricordato che le trecce possono essere sfoggiate anche in ufficio, per fare sport o per lo shopping.

Per completare un taglio non può mancare la frangia, la quale può essere liscia, spettinata, mossa o destrutturata e scalata. Non va dimenticata nemmeno quella corta e geometrica, che ad esempio portava alcuni anni fa la cantante Lady Gaga.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio capelli corti. Inoltre sui capelli lunghi si possono creare tante nuove acconciature, per affrontare con molta più spensieratezza la stagione autunnale.