Sicuramente una delle bibite più amate al mondo è la Coca-Cola. La famosa #azienda produce la bevanda da più di 130 anni e adesso pare voler aprire gli orizzonti verso un nuovo tipo di prodotto. A quanto pare, la società che produce la tanto amata #bibita ha deciso di sperimentare un nuovo tipo di Coca-Cola alcolica. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

La bibita alcolica in arrivo

Il grande marchio produttore della bevanda gasata [VIDEO] ha preso la decisione di buttarsi sulla realizzazione di un nuovo tipo di prodotto a base alcolica. La nuova bibita prenderà la sua ispirazione da un tipo di bevanda famosa in Giappone che si chiama Chu-hi.

Quest'ultimo prodotto è composto da acqua frizzante e da Sochu, il quale sarà sostituito dalla vodka nella nuova Coca-Cola alcolica che sarà messa in commercio dall'azienda. A quanto pare però, almeno temporaneamente, la vendita del prodotto avverrà soltanto in Giappone.

Sono diversi i prodotti a marchio Coca-.Cola che nel corso degli anni non sono arrivati in Europa. Per quanto riguarda il Giappone, qualche anno fa l'azienda decise di far testare ai cittadini la Coca-Cola al tè verde. Molto probabilmente il mondo europeo ha un idea ben specifica del gusto della tanto amata bibita per cui l'azienda non ha ritenuto opportuno introdurre nuove tipologie di bevande diverse da quelle originali. In Italia infatti, la Coca-Cola è disponibile nella versione classica, zero e light.

Le parole di Jorge Garduno

Il marchio famoso ha fatto sapere dell'inizio di questo esperimento [VIDEO] attraverso un'intervista rilasciata da Jorge Garduno, presidente business unit giapponese.

Jorge ha infatti dichiarato che questa è la prima volta che l'azienda ha spostato la sua attenzione su bevande alcoliche e dunque questo sarà un esperimento.

Questo tipo di 'prova' però, resterà molto probabilmente solo in Giappone, dato che la Coca-Cola ha un sapore unico che rende la bevanda una vera e propria istituzione nei paesi europei, i quali forse non sarebbero pronti ad un tipo di bibita diverso dal solito. Nel corso di molti anni, sono stati tanti i tipi di Coca-Cola creati dalla società e che non sono però arrivati all'interno del nostro paese, eccone alcuni: #coca cola