L'Associazione dei Consumatori Altroconsumo per il 2019 ha condotto la consueta indagine annuale riguardante la spesa al fine di trovare i supermercati dove si può riempire il carrello risparmiando. Questa indagine, nello specifico, è stata effettuata in modo da far capire ai consumatori che si può portare a casa la spesa a prezzi calmierati cambiando anche solo di poco le proprie abitudini di acquisto presso la grande distribuzione organizzata.

Risparmiare facendo la spesa tra supermercati, ipermercati e discount

L'indagine, da parte dell'Associazione dei Consumatori, è stata molto laboriosa e complessa, ed è stata condotta prendendo a riferimento 69 città campione presso supermercati, ipermercati e discount. Nel rilevare e nel confrontare i prezzi su oltre 1 milione di articoli, è stato considerato il consumatore-tipo a partire da quello che, come abitudine, ha quella di comprare solo i prodotti di marca.

In questo caso al primo posto per risparmiare svetta la catena commerciale della Esselunga, e poi a seguire Auchan, Ipercoop, Family Store e fino ad arrivare a Carrefour Market che è risultato essere, invece, il più caro dove fare la spesa comprando solo i prodotti di marca.

Spesa al supermercato economica, vince Eurospin secondo Altroconsumo

Per il consumatore-tipo che punta invece a fare la spesa al top del risparmio, allora al primo posto, sempre secondo l'inchiesta che è stata condotta da Altroconsumo, c'è il marchio Eurospin a parimerito con Aldi, la multinazionale tedesca della grande distribuzione organizzata che è presente nel nostro Paese.

Per risparmiare facendo la spesa, tra i prodotti di marca e quelli economici, c'è pure la via di mezzo che è rappresentata dai generi alimentari e dai prodotti di largo consumo con lo stesso brand della catena. In questo caso, tra gli ipermercati, in cima al risparmio c'è la Conad fermo restando che tutto passa dal comprare ciò che serve evitando quel superfluo che, nella maggior parte dei casi, poi va inesorabilmente a finire nella pattumiera.

Considerando il caso migliore, emerso dall'inchiesta, una famiglia residente a Rovigo, facendo la spesa presso i supermercati, ipermercati e discount, può arrivare a risparmiare fino a quasi 1.300 euro in un anno. I risultati completi dell'indagine di Altroconsumo sui supermercati, dove la spesa costa meno, sono stati pubblicati su 'Altroconsumo Inchieste', ed in particolare sul prossimo numero di ottobre.

Oppure tutte le tabelle con la classifica dei supermercati meno cari si possono visionare e scaricare pure registrandosi sul web gratuitamente al portale dell'Associazione dei Consumatori.