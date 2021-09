Il numero verde Linea più a2a è uno strumento che permette ai clienti di avere informazioni circa le proprie forniture, ma anche per chiedere informazioni generali e parlare con un operatore, digitando il numero 800.199.955 da rete fissa. Linea più è stata assorbita nel maggio del 2019 dalla società a2a energia, operando con le proprie offerte di luce e gas in Lombardia. La forza della proposta commerciale di Linea più sta nella grande varietà delle tipologie di offerte verso i clienti con utenza domestica: si trovano infatti contratti speciali per gli over 65 anni, contratti di energia da fonti rinnovabili, a prezzo fisso o variabile.

Per l'energia elettrica è possibile scegliere tra una tariffa monoraria o bioraria, mentre per quanto riguarda la fornitura di gas è possibile sottoscrivere un contratto con il prezzo al metro cubo bloccato fino al tredicesimo mese. Linea più nasce infatti con l'intento di avvicinarsi il più possibile ai bisogni del clienti, anche grazie a un'assistenza capillare, presente sul territorio, via telefono e via internet, grazie alla possibilità di contattare gli operatori Linea più tramite web.

Linea più a2a, offerte luce e gas per i clienti con utenza domestica, uffici e orari

Linea più a2a è una società che offre la fornitura di luce e gas a tariffe vantaggiose, presente essenzialmente in Lombardia dove si trovano anche sportelli e uffici fisici raggiungibili dal cliente.

La sede legale dell'azienda si trova a Brescia e la direzione generale a Milano, proprio in Lombardia sono presenti vari sportelli e uffici:

Via Francesco Sforza, 12 a Milano, dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 16:15; Venerdì dalle 9:30 alle 12:45

Via Lamarmora, 230 a Brescia il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:15 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:15; il mercoledì dalle 8:15 alle 16:15; venerdì dalle 8:15 alle 12:45

Via Suardi 26 a Bergamo dal lunedì al Giovedì con orario di apertura al pubblico dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00; venerdì dalle 8:15 alle 12:45

Viale Trento e Trieste 38 a Cremona dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00; il venerdì dalle 8:15 alle 12:45

Viale Montegrappa,15 a Pavia con apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00; il venerdì dalle 8:15 alle 12:45

Viale Dante Alighieri, 2 a Lodi dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00; Venerdì dalle 8:15 alle 12:45

come contattare l'assistenza clienti da numero con il numero verde Linea più a2a

Per assistenza clienti, informazioni commerciali o per qualsiasi altro dubbio è possibile contattare il numero verde Linea più a2a digitando 800.199.955 con operatori attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00, mentre da rete cellulare o dall'estero si deve chiamare lo 02.82841510 con lo stesso orario.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dal sito di Linea più a2a si apprende che è stato anche creato un nuovo spazio di comunicazione web, ovvero il cliente o chi avesse bisogno di ricevere informazioni può scrivere un messaggio all'assistenza tramite l'apposito form di contatto. Per i clienti già registrati e con un proprio account attivo, è possibile contattare l'assistenza tramite lo Sportello Online oppure scaricando l'applicazione per smartphone e seguendo la guida, in pochi e rapidi passaggi è possibile contattare gli operatori.

Le bollette di Linea più diventano più facili da leggere per i clienti

Non solo abbassare le bollette e il costo per famiglia per le utenze di luce e gas, ma anche capire le spese e leggerle con chiarezza, questo è uno degli obiettivi di Linea più. Come si può leggere tra gli aggiornamenti sul sito aziendale è stata riscritta la bolletta delle forniture di luce e gas, proprio per dare massima trasparenza nelle comunicazioni e per permettere al cliente finale di non avere dubbi circa la spesa da sostenere.