La Pubbliservizi Brunico è un’azienda di approvvigionamento di energia elettrica operativa da oltre 100 anni in Alto Adige, e per la precisione in Val Pusteria. Più volte premiata dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) per i risultati conseguiti nell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica, ha tra i principali obiettivi dell’attività l’adozione di politiche basate su investimenti economicamente realizzabili nel pieno rispetto dell’ambiente.

Un numero verde garantisce la reperibilità per qualsiasi esigenza di informazioni o richieste di intervento.

La reperibilità attraverso il numero verde di Pubbliservizi Brunico

Il numero verde di Pubbliservizi Brunico risponde all’800 856 066, attraverso un Call Center in grado di fornire ogni informazione sia ai clienti che a coloro i quali, non essendo ancora clienti, desiderano conoscere le offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica o per altri servizi, come quello del teleriscaldamento. Informazioni che potranno essere integrate dalle novità sul settore reperibili visitando la nostra pagina Abbassa Bollette.

Sul portale web aziendale è inoltre disponibile un’Area Clienti alla quale si può accedere, previa registrazione, per visualizzare consumi e spese per la fornitura di energia elettrica.

Altre funzioni dell’area riservata consentono l’invio all’azienda di dati quali: lettura dei contatori, modifica indirizzo, banca d’appoggio per i pagamenti, disdette, ed altro.

Per chi desiderasse un contatto diretto con gli operatori, invece, gli sportelli sono aperti al pubblico, presso la sede di Brunico, in via Anello Nord, 19, con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 9: alle 12:30; il venerdì, dalle 9:00 alle 12:00; aperture pomeridiane sono previste il martedì e il giovedì, dalle 15:00 alle 16:30.

Sempre sul sito aziendale, alla voce “Servizio Elettrico”, sono disponibili una serie di risposte alle domande più comuni, come i documenti necessari per stipulare un contratto di fornitura, come effettuare l’autolettura del contatore, eccetera.

Il teleriscaldamento di Pubbliservizi Brunico

La sensibilità verso una necessaria transizione ecologica nel campo energetico, ha portato all’introduzione, nel 2001/2002, del teleriscaldamento, un nuovo concetto di approvvigionamento energetico che, grazie all’uso di biomassa di legname come combustibile e all’energia solare, ha permesso la creazione di centrali termiche che portano il calore direttamente nelle abitazioni.

Oltre al risparmio economico per gli utilizzatori finali, grazie all’eliminazione delle caldaie, è notevole il contributo per l’ambiente, in quanto il teleriscaldamento consente la riduzione di emissioni nocive. Solo nel comune di Brunico, infatti, prima dell’adozione del teleriscaldamento si bruciavano, ogni anno, circa 12 milioni di litri di olio combustibile per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento delle case.

Focus sull’ambiente con impianti di cogenerazione e fotovoltaici

La particolare attenzione verso le problematiche ambientali dell’azienda è testimoniata dall’utilizzo di energia rinnovabile e pulita proveniente da impianti di cogenerazione e fotovoltaici.

Negli impianti di cogenerazione, infatti, vengono prodotti contemporaneamente, con l’utilizzo di gas naturale, sia calore che energia elettrica: il primo viene immesso nella rete di teleriscaldamento, la seconda nella rete di distribuzione di energia elettrica. Questa tecnologia consente di ottenere un rendimento vicino al 90 per cento nel rapporto di trasformazione tra energia impiegata e energia immessa in rete consentendo, in questo modo, di mantenere basso l’impatto ambientale e di risparmiare nel consumo di risorse.

Un’importante ruolo, in ottica di efficientamento energetico, è ricoperto anche dell’uso di energia solare. Un impianto fotovoltaico è infatti installato sul tetto della centrale termica di Lunes, una frazione di Brunico, contribuendo alla produzione di energia termica da immettere nella rete di teleriscaldamento.