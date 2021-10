Blu Gas Metano Srl garantisce ai suoi clienti velocità, tecnologia e risparmio, pilastri fondamentali su cui si basa la sua attività e i suoi servizi. L'azienda ha pensato a un nuovo modo di gestire il gas che fosse intelligente ed economico. Infatti il sito internet interattivo garantisce alla clientela una gestione smart dei servizi che consente di gestire bollette e contatori in maniera completamente autonoma, evitando disagi. Inoltre Blu Gas Metano è una società molto attenta alle tariffe che sono predisposte al risparmio quotidiano e garantisce un servizio economico.

La caratteristica che distingue Blu Gas Metano è la sensibilità nei confronti della natura e dell'ambiente, infatti non nuoce al pianeta e sposa una filosofia che punta a ridurre l'inquinamento.

Il numero verde disponibile per tutti gli utenti interessati

L'azienda risponde al numero verde ufficiale 800 188 480, che può essere utilizzato da tutti gli utenti in cerca di informazioni, oltre che dai clienti affezionati all'azienda. Segnaliamo, inoltre, che Blu Gas Metano ha la sua sede centrale presso Frattamaggiore (Na) in Via Massimo Stanzione 146 bis 80027 e che il contatto telefonico è 081 187 405 07.

L'orario di apertura degli uffici e il servizio inerenti ai guasti e al pronto intervento

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Il sabato sono aperti solo di mattina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In ogni caso gli utenti interessati al servizio clienti e alle letture possono contattare gli operatori dell'azienda per qualsiasi richiesta o chiarimento, o anche solo per comunicare la lettura del contatore, tramite sms o Whatsapp al numero 366 463 2299.

Chi preferisce rivolgersi alla società tramite posta elettronica può farlo scrivendo all'indirizzo e-mail info@blugasepower.it. Blu Gas Metano garantisce anche un utilissimo servizio gratuito disponibile 24 ore su 24, tutto l'anno, inerente ai guasti e al pronto intervento tramite il numero verde 800 553 000.

I vantaggi di Blu Gas Metano

I vantaggi da Blu Gas Metano sono diversi, soprattutto in quanto gestisce un gas naturale e consente ai clienti di risparmiare quotidianamente, opzione utile visti i rincari d’ottobre. Infatti il ​​gas naturale è attualmente il combustibile più economico sul mercato, dunque i clienti Blu Gas e Power consumano molto meno rispetto a coloro che utilizzano l'energia elettrica. Nell'uso comune degli elettrodomestici, i consumi di una casa che si è affidata a Blu Gas sono inferiori del 28% rispetto ad una casa che utilizza gli stessi elettrodomestici ma completamente elettrici.

Il pacchetto semplice casa è la soluzione ideale studiata su misura del cliente

Che cos'è il servizio Semplice casa? Si tratta di un pacchetto completo che consente tariffe concorrenziali e una gestione veloce. Infatti i tempi di attivazione risultano accorciati e spariscono totalmente i costi di cambio gestore grazie all'efficienza di Blu Gas Metano. Notevoli vantaggi anche per quanto riguarda la bolletta che risulta essere più leggibile e le voci di costo sono consultabili direttamente dai clienti. La fatturazione in via telematica fa risparmiare sull'importo della spedizione ed evita disagi dovuti a codice e scadenza. Infine vi è anche il contratto di manutenzione che garantisce il 20% di sconto sui ricambi.

Segnaliamo, infine, che per tutte le offerte riguardanti l'energia e il gas è a disposizione dei lettori il nostro canale Abbassa bollette , dove è possibile consultare tutte le notizie sul mercato energetico.