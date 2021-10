Eneide Luce e Gas è una società attiva nell'ambito della distribuzione energetica. Circa dieci anni fa era venditore di gas naturale in diverse città nelle province di Isernia (Molise), Foggia (Puglia) e Benevento (Campania). Dopo una recente espansione l'azienda vende la propria energia a nuclei familiari e imprese in Molise, Abruzzo, Lazio, Puglia, Basilicata. L'attività commerciale di Eneide Luce e Gas si basa su principi come la trasparenza del prezzo e la qualità del servizio offerto. Per tale motivo, la società permette alla clientela di mettersi costantemente in contatto con i suoi operatori al fine ricevere assistenza e le offerte commerciali esclusive sulle bollette di luce e gas e richiedere assistenza.

I recapiti di Eneide Luce e Gas: come contattare la società

Per parlare con il servizio clienti della società, che ha la propria sede a San Bartolomeo in Galdo (Benevento), via P. Circelli 71, esistono diversi canali. In primo luogo gli utenti possono rivolgersi gratuitamente al numero verde 800 05 49 05, chiamando da un dispositivo telefonico mobile oppure fisso. Il call center è formato da operatori sempre pronti a rispondere ai quesiti della clientela e a soddisfare le esigenze dei propri interlocutori: il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 – 13.00 alle 14.00 – 18.00.

Coloro che invece vogliono ricevere assistenza, segnalare una problematica o un malfunzionamento, ricevere le offerte della società oppure richiedere informazioni generiche al servizio clienti tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale, possono inviare una e-mail all'indirizzo info@eneideenergia.it.

Inoltre è possibile inviare un fax al numero 0865 412222.

Altri canali per richiedere assistenza gratuita

Gli utenti, inoltre, possono rivolgersi agli operatori dell'assistenza clienti mediante un'area apposita sul sito ufficiale della società nella sezione "Contatti" e poi in "Area clienti". Per scrivere alla società, sempre attenta al rispetto dell'ambiente, tramite la sua piattaforma ufficiale è necessario essere iscritti al sito oppure effettuare una nuova iscrizione mediante i propri dati anagrafici, i propri recapiti e il codice del contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una volta portata a termine la registrazione, l’account sarà attivo per gestire il contratto di fornitura, visualizzare i consumi, i pagamenti, le fatture ed effettuare l’autolettura. Un altro modo per parlare con il servizio clienti della società è quello di contattare la pagina facebook "Eneide Energia".

Le offerte di Eneide Luce e Gas sulle bollette

Sul sito ufficiale di Eneide Luce e Gas esiste una sezione dedicata alle sue offerte di energia elettrica e gas metano pensate per la casa e la famiglia oppure per le imprese. Tra le offerte dell'azienda vi è quella dedicata ad un accorpamento di luce e gas nella stessa bolletta, che garantisce il massimo risparmio.

Eneide Energia non ha call center esterni: al numero verde risponde il personale della sede dell’azienda, in grado di affrontare e risolvere in tempo reale qualsiasi problematica, inerente alla fornitura oppure al rapporto fra la tua utenza e la rete di distribuzione (contatore, nuovi allacci, modifiche agli impianti, ecc.), oppure semplicemente per illustrare piani di pagamento più semplici e fornire adeguate risposte a tutte le esigenze dei propri interlocutori.

Riguardo tutte le offerte ricordiamo che, visitando la nostra pagina Abbassa bollette, è possibile reperire tutte le informazioni sulle novità del mercato energetico.