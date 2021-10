Sea Energia, società che si occupa della produzione di energia elettrica, termica e frigorifera nelle centrali degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, offre alla propria clientela l'opportunità di contattare i suoi riferimenti telefonici per ottenere immediata assistenza. In particolare gli utenti potranno rivolgersi al Customer Call Centre per segnalare guasti alla fornitura, per indicare un'interruzione della corrente elettrica oppure per avere informazioni sulle offerte proposte dall'azienda, utili in vista di rincari di ottobre sulle bollette di luce e gas.

Oltre ai numeri telefonici, gli utenti possono mettersi in contatto con il servizio clienti mediante il sito ufficiale di Sea Energia oppure degli aeroporti. Infine si può richiedere un supporto anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica.

Sea Energia: il numero del Customer Call Centre

Il metodo più veloce per avere un supporto riguardo alle problematiche sulla fornitura, o semplicemente per reperire informazioni sulle prestazioni di Sea Energia, è quello di contattare il numero del Customer Call Centre dell'azienda. Il numero del centro assistenza clienti è il (+39) 02.232323. Una volta che il cliente avrà digitato sul proprio dispositivo telefonico tale numero, dovrà aspettare in linea qualche minuto affinché risponda un operatore.

Il servizio è attivo tutti i giorni dell'anno, compreso quelli festivi, mentre l'orario in cui è possibile mettersi in contatto con il Customer Call Centre deve essere compreso dalle 8:00 alle 21:00.

Assistenza clienti: come registrarsi al sito per richiedere supporto via e-mail

Oltre al numero del Customer Call Centre, esistono altri modi per ricevere assistenza oppure informazioni da parte dell'azienda attiva nel settore di gas ed energia elettrica.

Infatti i clienti possono contattare Sea Energia anche tramite e-mail. Al fine di richiedere informazioni e servizi al Distributore via e-mail l'utente deve essere registrato alla piattaforma ufficiale dell'azienda. Per registrarsi è necessario recarsi sul sito di Sea Energia nella sezione "Contatti" e la registrazione si potrà effettuare in pochi minuti. In tale ambito, sotto la dicitura "Notizie via email" è possibile cliccare sul link che conduce alla registrazione che richiede i dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta elettronica, la scelta di una password, il numero di cellulare e, infine, il consenso per il trattamento dei dati personali.

Gli altri riferimenti per contattare Sea Energia

Una volta effettuato l’accesso al sito ufficiale del Distributore mediante il proprio User Id e la propria password, gli utenti devono utilizzare il modulo di contatto disponibile in ciascuno dei siti degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate). In particolare tale modulo si trova nella sezione "Assistenza clienti" degli aeroporti. Per quanto concerne, invece, le informazioni di natura finanziaria, gli investitori, oppure tutti coloro che sono interessati a richiederle, dovranno contattare Sea Energia al seguente indirizzo e-mail: financialmarkets.relations@seamilano.eu.

Il riferimento telefonico destinato ai fornitori è (+39) 02 74853333 mentre per segnalazioni inerenti al settore ambientale bisognerà scrivere a segnalazioniambientali@seamilano.eu.

Sulle piattaforme dei due aeroporti è attiva anche la sezione "Reclami" in cui la società risponde tempestivamente alle comunicazioni dei suoi clienti. Ogni reclamo viene preso in esame e inoltrato ai responsabili delle società competenti in materia.

