AIM Energy è una realtà consolidata veneta che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica, in più fornisce una serie di servizi municipali alla città di Vicenza (la società è stata fondata dal Comune della città, ndr). Opera nell'ambito del Mercato Libero e mette a disposizione dei suoi clienti una serie di contatti da utilizzare in caso di necessità, tra cui un numero verde raggiungibile per chiarimenti, assistenza o informazioni sulle offerte abbassa bollette. Per l'utenza sono disponibili dei sportelli dislocati nella sede principale di Vicenza e nella filiale di Treviso.

Come raggiungere il servizio clienti di AIM Energy tramite numero verde

AIM Energy offre il proprio servizio clienti, per pratiche e chiarimenti, al numero verde 800.226.226. Lo sportello telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Mentre per comunicare l'autolettura è disponibile un altro numero verde (800.662.226) attivo 24 ore su 24 (si consiglia di comunicare la lettura del proprio contatore nella terza decade del mese, a partire dal giorno 20).

Per segnalare un guasto si può interagire anche con il centralino di AIM Gruppo al numero 0444.3949911. In questo caso non si tratta di un numero gratuito, ma il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario.

Per il servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24, basta contattare il distributore della propria zona, che viene generalmente indicato sulla bolletta. Per l'assistenza sul sito di AIM Energy è disponibile anche una live chat attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. I clienti all'interno del sito, tramite le proprie credenziali, possono usufruire anche di un'area riservata.

AIM Energy offre assistenza anche tramite videochiamata

AIM Energy opera con due sportelli situati nella sede centrale di Vicenza (Contrè Pedemuro San Biagio, 78) e a Treviso (in via Lancieri di Novara, 6). Gli uffici si occupano delle operazioni contrattuali riguardanti i nuovi allacciamenti di luce e gas, riaperture, volture, le cessazioni d'utenza e in più forniscono informazioni interessanti su tariffe e bollette. Gli sportelli ricevono solo su appuntamento e per fissarne uno basta chiamare il numero verde 800.226.226. L'appuntamento può essere richiesto anche online nella sezione "Richiesta prenotazione appuntamenti", basta indicare i propri dati e scegliere lo sportello di destinazione. L'utente verrà contattato per concordare un appuntamento entro un giorno lavorativo.

Se non si ha la possibilità di recarsi in sede, AIM Energy dà la possibilità di svolgere le operazioni contrattuali comodamente da casa utilizzando il servizio "In Face". Il cliente, infatti, ha la possibilità di parlare con un operatore tramite videochiamata. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13.

L'offerta di AIM Energy è 100% green

AIM Energy fa parte di AIM Gruppo, società fondata dal Comune di Vicenza, operante nel settore del multi utility, che si occupa non solo della commercializzazione del gas metano e dell'energia elettrica, ma anche dell'igiene ambientale del comune di Vicenza, delle reti di distribuzione, della mobilità e di altri servizi come il teleriscaldamento. È attiva su tutto il territorio nazionale con il suo personale altamente qualificato.

L'obiettivo della società è quello di fornire un servizio di vendita che vada incontro alle esigenze del cliente, puntando ad aumentare il livello di soddisfazione dello stesso. AIM Energy offre il 100% di energia verde proveniente da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi e con ulteriore risparmio rispetto al Mercato di Tutela.