Energia Pulita è una società milanese che opera nel settore del mercato libero per la fornitura di luce e gas. Si legge sul sito dell’azienda che la sostenibilità è tra gli obiettivi principali del gruppo che mira a costituire un valore aggiunto per il territorio puntando sulla vicinanza al cliente. Energia Pulita, spiega l’azienda, instaura investimenti, partnership e sinergie con persone e realtà del territorio per crescere e affermarsi come leader di mercato nazionale. Inoltre propone offerte per luce e gas che mirano a limitare i consumi e garantire ai clienti un risparmio certo in bolletta.

Energia Pulita: i contatti per essere supportati dagli operatori

La società energetica, che si occupa della vendita dei servizi di luce e gas, mette i propri operatori sempre a disposizione della clientela, al fine di fornire informazioni, risolvere eventuali problematiche, segnalare malfunzionamenti oppure richiedere offerte. In particolare, per contattare il servizio clienti di Energia Pulita è necessario il numero verde 800 183 503 gratuito da rete fissa, oppure il recapito da rete mobile 02 407 012 30. Gli operatori dell'azienda milanese rispondono dall'Italia dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30, mentre il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Si legge sul sito che i vantaggi che la società propone per la clientela sono molteplici, dall'attivazione gratuita del servizio, al prezzo bloccato per 12 mesi con fatturazione chiara e trasparente.

Il prezzo stabilito in fase di stipulazione del contratto non subirà le evoluzioni del mercato garantendo, quindi, un costo bolletta costante e al riparo dagli aumenti sul mercato all'ingrosso. Il risparmio - spiega l’azienda - comincia proprio da un piano che rispetta i ritmi e le esigenze delle persone. Per conoscere le offerte e tutte le novità disponibili in campo energetico è possibile visitare il canale Abbassa bollette .

Le altre modalità per ottenere un riscontro nella sezione 'Assistenza'

Sul sito ufficiale di Energia Pulita, inoltre, nella sezione "Assistenza" è possibile inviare una email dal proprio indirizzo di posta elettronica personale. Cliccando su "Contatto via mail" si viene indirizzati al proprio indirizzo di posta elettronica da cui inviare un messaggio: in poco tempo gli operatori risponderanno a tutte le domande degli utenti.

Un altro servizio offerto è "Richiamami" e riguarda la possibilità di essere richiamati dagli operatori del servizio clienti. L'utente prenota dapprima un appuntamento con il call center in pochi e semplici passaggi, per poi essere contattato direttamente dagli operatori. I vantaggi dell'azienda sono rivolti a: clienti domestici, condomini con uso domestico, business.

Esiste, inoltre, anche l'applicazione "Energia pulita" da scaricare direttamente dall'app store e play store.

L'Area clienti: i servizi online di Energia Pulita e come registrarsi

Per effettuare operazioni come, ad esempio, l'autolettura e per ricevere le offerte delle bollette di luce e gas è possibile chiamare i numeri sopracitati oppure entrare nell'Area clienti della piattaforma ufficiale di Energia Pulita. Coloro che sono già fruitori dei servizi di Energia Pulita possono accedere in ogni momento alla propria personale "Area clienti" e usufruire in modo del tutto autonomo di una serie di vantaggi esclusivi.

I clienti che non sono ancora registrati possono registrarsi gratuitamente, innanzitutto tenendo a portata di mano una bolletta in cui è indicato il Codice cliente mediante il quale accedere all'area. In seguito bisogna selezionare la voce "Non sono registrato", inserire i dati richiesti nel modulo di registrazione e attendere la password che sarà inoltrata sull'account di posta.